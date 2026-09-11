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Sociedad

Los viajes en TukTuk: 30 minutos de "imprecisiones y errores históricos" que enfadan a guías, taxistas y vecinos

Los viajes en TukTuk: 30 minutos de "imprecisiones y errores históricos" que enfadan a guías, taxistas y vecinos
Un equipo de Informativos Telecinco comprueba los errores históricos de un recorrido en TukTuk en Madrid. Informativos Telecinco
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Los conocidos TukTuk proliferan en las ciudades sin que exista una norma específica sobre ellos. Más allá de convertirse en un medio de transporte, estos vehículos ligeros de tres ruedas ocupan también el espacio que corresponde habitualmente a los guías turísticos.

Se trata de un tipo de turismo que no para de crecer. Ofrecen recorridos por el casco histórico y explicaciones al estilo de un guía oficial.

Pero los profesionales acreditados denuncian intrusismo y falta de preparación. Un equipo de Informativos Telecinco lo ha comprobado en un viaje. Durante 30 minutos, mucha explicación y anécdotas, pero siguen las imprecisiones, como que Cervantes perdió la movilidad de su mano derecha en un rincón de Madrid.

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Falso porque "recibió tres arcabuzazos, dos en el pecho y uno entre el antebrazo y la mano izquierda", aclara José Manuel Morón Nadador, historiador y guía.

En Madrid, alrededor de 120 vehículos de este tipo operan cada día. Los taxis se quejan también de competencia desleal y los vecinos lamentan que invaden el espacio público.

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Cada ayuntamiento en España marca sus reglas. Alicante los ha vetado del casco histórico, Barcelona ha limitado sus recorridos y Madrid sigue sin una regulación específica, aunque prepara una ordenanza para antes de final de año.

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