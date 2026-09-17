Claudia Barraso 17 SEP 2026 - 20:08h.

La Policía Municipal de Valladolid sigue recordando con un emotivo homenaje a su compañero asesinado en 1987

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La Policía Municipal de Valladolid sigue recordando a Daniel Prieto Díaz desde hace 39 años. El agente murió en acto de servicio a manos de los hermanos Garfia en 1987. Esa madrugada, los hermanos Juan José y Carlos Garfía estaban huyendo en un Seat 600 hasta que dos policías se acercaron y fueron recibidos a tiros.

Uno de ellos era Daniel Prieto y no sobrevivió al suceso. Los hermanos dispararon a los agentes a bocajarro con una escopeta recortada que portaban. El otro agente, compañero del fallecido, resultó malherido, pero consiguió sobrevivir a las heridas y gracias a la ayuda de un conductor que presenció que los dos agentes estaban heridos.

Los hermanos responsables de la muerte del agente consiguieron huir a bordo del turismo de su segunda víctima y horas después, volvían a disparar a otros dos agentes de la Guardia Civil que también les dispararon, consiguiendo matar a uno de ellos y herir al otro.

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Así fue la detención y encarcelamiento de los responsables

Fueron detenidos posteriormente y Juan José, de 21 años en aquel entonces, asumió la autoría de los disparos, por lo que fue condenado a condenas que superaban los 100 años de prisión. Estos hermanos, además de ser los autores del asesinato de varios agentes de diferentes cuerpos de seguridad, habían protagonizado motines y peleas hasta ser considerados como presos peligrosos.

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Como cada año, los agentes de la Policía han salido a la calle para rendir un homenaje en su honor. Además, en redes sociales han querido publicar una fotografía del que fue un agente más del cuerpo, mostrando que incluso recibió la Medalla al mérito en el Servicio y la Medalla de Plata de la Ciudad de Valladolid.

“Hoy se cumplen 39 años del fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Daniel Prieto Díaz, ocurrido el 16 de septiembre de 1987. Su vocación de servicio, su entrega y su compromiso con los ciudadanos permanecen vivos en nuestra memoria y nos inspiran cada día”.