Las playas de El Trampolín y Benítez se convierten en auténticos poblados que los migrantes han transformado con todo lo que necesitan para sobrevivir.

Detenido un migrante de El Trampolín por agredir sexualmente a una menor de 17 años que entró a Ceuta en julio

Compartir







En las calles de Ceuta siguen vagando miles de migrantes. El traslado de más de un millar de ellos al puerto no ha aliviado la situación en ninguna de las playas del Trampolín o Benítez, que siguen llenas de chabolas. Algunas de ellas incluso se están poniendo a la venta.

La imagen en Ceuta sigue igual o peor que antes de ese traslado de unos 1.700 migrantes al nuevo campamento. Aunque algunos se fueron, otros llegan y en pocos minutos levantan nuevas chabolas.

Lo que hay en las playas son auténticos poblados que los migrantes han transformado con todo lo que necesitan para sobrevivir. La vida continúa bajo chozas para miles miles de personas en las playas de Ceuta. "Esta es mi chabola, la construí ayer", cuenta uno de ellos.

"La verdad que sentimos miedo y por la noche más"

Pero no todos tienen ese privilegio, otros descansan sobre la arena. Los mercadillos no dejan de aumentar, venden comida, ropa, tabaco o zapatos que colocan en unos stands perfectamente ordenados. La presencia policial es constante, les piden que mantengan limpio el espacio hasta que encuentran una solución para ellos.

"Tenemos que dejar todo limpio, quitar la basura y ya está y luego van a ver lo que van a hacer con nosotros", cuenta el migrante. Y es que no ha habido plazas para todos en el centro de acogida temporal de migrantes del puerto, donde permanecen alrededor de 1.700 personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Acceden con una pulsera identificativa a estas carpas blancas donde tienen garantizada una cama y un techo donde dormir. Un recurso temporal de acogida que no es suficiente para alojar a todos los migrantes mientras aumenta la tensión en las calles de la ciudad autónoma.

"La verdad que sentimos miedo y por la noche más", reconoce un migrante. Y con esta tensión, las agresiones. Una menor de 17 años ha sido agredida sexualmente en la playa de El Trampolín y un migrante ha sido detenido.