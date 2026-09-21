La decisión se tomó después de que las encuestas internas realizadas por la compañía reflejaran un aumento de las quejas por las temperaturas

Se trata de una medida afecta especialmente al personal que trabaja en terrazas

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MallorcaUn grupo hotelero de Mallorca ha abonado un complemento extraordinario de 100 euros en la nómina de agosto a los trabajadores que han realizado su actividad en espacios exteriores durante los meses de más calor.

Se trata de una medida afecta especialmente al personal que trabaja en terrazas, donde las altas temperaturas afectan a los trabajadores durante la jornada laboral, según el medio local Última Hora.

Quejas por las altas temperaturas

La decisión se tomó después de que las encuestas internas realizadas periódicamente por la compañía reflejaran un aumento de las quejas relacionadas con las temperaturas, principalmente entre los empleados que desarrollan su trabajo al aire libre. El grupo ya había introducido cambios en los uniformes, con tejidos más ligeros y prendas adaptadas para facilitar el trabajo durante el verano, pero optó también por establecer una compensación económica ante una circunstancia que no podía modificarse: la necesidad de trabajar en exteriores durante el mes de agosto.

El complemento se incorporó directamente a las nóminas de los empleados afectados. Desde el área de Personas y Bienestar del grupo MarSenses explican que el objetivo es compensar las condiciones especialmente exigentes que afrontan estos trabajadores durante los periodos de mayor calor. La compañía vincula la iniciativa a las aportaciones recogidas en sus encuestas internas y a su política de adaptación de las condiciones laborales a las necesidades de la plantilla.

La empresa cuenta además con un sistema de incentivos de 100 euros mensuales ligado a objetivos de cada departamento y con sesiones periódicas de masaje dirigidas a la plantilla.