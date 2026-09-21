Un menor marroquí cruza el estrecho bajo el autobús del Real Valladolid desde Ceuta

El autocar se detuvo en un área de servicio de Cádiz tras oír los jugadores gritos en la parte de abajo del vehículo

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El Real Valladolid jugó este domingo un partido en Ceuta con el equipo local en el que empataron 1-1. Tras el partido de Segunda División, el viaje de vuelta fue todo un susto para los jugadores.

De repente, los jugadores oyeron gritos y golpes procedentes de los bajos del vehículo. El bus se detuvo en un área de servicio “aproximadamente en la frontera entre Cádiz y Sevilla”, una hora y media después de dejar el puerto de Algeciras, ha contado a ‘El País’ un testigo de los hechos.

Del eje de las ruedas del autobús descendió un joven marroquí, agotado tras tantos kilómetros y aferrado a los bajos del vehículo. El chico, de 17 años, indicó que quería llegar al Centro de Menores de Algeciras, Cádiz.

"Es tremendo que aguantara tanto"

Según adelantó Radio Marca Valladolid, el autocar había recorrido algo más de 100 kilómetros desde el puerto de Algeciras. Los trabajadores del Real Valladolid han señalado que no saben en qué momento se pudo agarrar el joven a los bajos del autobús.

Fuentes del club señalaron que la expedición de regreso viajó en dos buses: el habitual y uno de refuerzo para otros trabajadores. Fue en el primero donde sucedió todo y en el que los jugadores se percataron de los gritos.

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El autocar se detuvo en el área de servicio más cercana y allí vieron como esta persona viajaba como polizón en los bajos del vehículo. “Hicimos lo que había que hacer: darle de comer, agua y atención médica. El chico estaba muy cansado; es tremendo que aguantara tanto”, detalla una fuente del club a ‘El País’.

El viaje se detuvo durante todo este proceso hasta que llegó una ambulancia para certificar el correcto estado de salud del joven. También acudió una patrulla de la Guardia Civil, que se hizo cargo del joven.