La mujer y el adolescente inventaron una agresión junto a una discoteca del polígono San Ginés para conseguir transporte

El rastro digital de una videoconsola permite detener al autor de un robo en una casa de Valladolid

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La Policía Nacional ha detenido a una mujer por los delitos de simulación de delito y desórdenes públicos tras, presuntamente, fingir junto a un menor un robo con violencia y alertar de los hechos a los servicios de emergencia.

La mujer llamó a los servicios de urgencias para comunicar que había encontrado a un menor tendido en el suelo e inconsciente en las inmediaciones de una discoteca del polígono de San Ginés (Murcia) y que, al parecer, había sido víctima de un robo por parte de dos individuos que le habrían agredido para sustraerle sus pertenencias.

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Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Policía Local y una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron al menor y lo trasladaron a un centro médico, según ha informado la Policía Nacional de Murcia.

Indagaciones y declaraciones de varios testigos

La investigación posterior de la Policía Nacional, a través de las indagaciones realizadas y de las declaraciones de varios testigos, permitió determinar que el supuesto robo con violencia no se había producido.

Según las pesquisas, el menor había permanecido durante todo el día en compañía de la mujer que realizó la llamada y ambos habrían simulado los hechos para justificar ante la madre que el menor no había regresado a la hora establecida y para conseguir un medio de transporte que les permitiera regresar al domicilio de la mujer sin tener que hacerlo a pie.

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La madre del menor se hizo cargo de este en el centro médico donde fue atendido, mientras que la mujer fue detenida al día siguiente de los hechos. La detenida fue puesta a disposición judicial como presunta autora de los delitos de simulación de delito y desórdenes públicos. La simulación de delito puede conllevar una pena de multa de seis a doce meses, mientras que los desórdenes públicos pueden ser castigados con una multa o con una pena de prisión de tres a seis meses.