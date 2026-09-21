Gonzalo Barquilla 21 SEP 2026 - 14:15h.

Rafael Francisco Hornero Cruz fue intervenido en Móstoles tras recibir cinco disparos en las extremidades inferiores

Las deudas de 'El Niño Juan', otro alunicero de Madrid que fue secuestrado en Carabanchel a finales de 2025

Compartir







Rafael Francisco Hornero Cruz, conocido como 'El Niño' y vinculado al entorno de la banda de 'Samuelillo', recibió cinco disparos durante la madrugada de este domingo y fue abandonado posteriormente en el servicio de urgencias de un hospital de Móstoles. Según ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco' la Policía Nacional, el hombre fue trasladado hasta el centro hospitalario por cuatro personas que viajaban con él en un Mercedes de color negro y que por ahora no habrían sido identificadas.

Los hechos comenzaron sobre las 05:50 horas, cuando un requiriente avisó a la sala 091 después de escuchar una detonación en la zona de Ronda Sur, en Puente de Vallecas, y observar cómo cuatro personas introducían a otro hombre en un vehículo y se daban a la fuga.

El mismo aviso alertaba de que había otra persona en el lugar que estaba intentando limpiar un rastro de sangre. Los agentes desplazados hasta la zona localizaron varias vainas, un cartucho y un teléfono. Los restos hallados en la vía pública también serían objeto de análisis.

La Policía localizó el Mercedes y se inició una persecución

Un indicativo policial de Moratalaz observó posteriormente el Mercedes en una gasolinera. Los ocupantes del vehículo se percataron de la presencia de los agentes y emprendieron la huida, lo que dio lugar a una persecución en la que también participó un indicativo de Villa de Vallecas. El seguimiento se desarrolló en dirección a la M-40, sentido sur.

PUEDE INTERESARTE Detenidos cinco atracadores tras intentar asaltar una joyería en Barcelona: golpearon al dueño en la cabeza

La persecución terminó sin que los agentes pudieran detener inicialmente a los ocupantes del vehículo. Poco después, sobre las 06:30 horas, el Mercedes llegó hasta el Hospital de Móstoles, donde sus ocupantes abandonaron a la víctima en el servicio de urgencias y huyeron del lugar. Se baraja el ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cinco heridas de bala en las extremidades inferiores

Los sanitarios atendieron al hombre, que presentaba cinco heridas de bala en las extremidades inferiores y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Tras la operación quedó ingresado y bajo custodia policial. Fuentes como 'Telemadrid' destacan que la víctima habría sufrido la amputación de un pie. La Policía Nacional considera a 'El Niño' víctima del suceso, aunque los investigadores tratan todavía de esclarecer qué ocurrió antes del tiroteo y quiénes fueron las personas que lo trasladaron hasta el hospital.

La investigación continúa abierta. Según han señalado los agentes a este medio, por el momento se desconoce si la Policía Judicial tiene algún asunto pendiente con Hornero relacionado con sus antecedentes, al margen de su condición de víctima en este episodio. Los investigadores trabajan ahora para reconstruir lo sucedido a partir de los indicios encontrados en el lugar y del recorrido realizado posteriormente por el Mercedes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Quién es Rafael Hornero, 'El Niño'?

Rafael Francisco Hornero Cruz, conocido como 'El Niño', es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad y está vinculado al entorno de la banda de 'Samuelillo', relacionada con los alunizajes en la Comunidad de Madrid. Hornero ha sido detenido por robos con fuerza en establecimientos de lujo y su nombre también ha aparecido relacionado con investigaciones por otros delitos, entre ellos secuestro y narcotráfico.

El alunicero aparece en investigaciones policiales de años anteriores. En 2012, cuando tenía 25 años, fue relacionado con el robo de un camión de mercancía en una operación en la que participaron dos policías municipales que se hicieron pasar por agentes. Su historial incluye así distintos episodios vinculados a la delincuencia organizada en Madrid, aunque en el suceso ocurrido ahora la Policía Nacional le considera víctima de los disparos.