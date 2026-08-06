Celia Molina 06 AGO 2026 - 06:00h.

Hablamos con Perico Durán, uno de los pilotos más conocidos de España, sobre cómo ayudar a los pasajeros con miedo a volar

Perico Durán, uno de los pilotos más conocidos de España: "Hay un paso fundamental cuando alguien tiene miedo a volar"

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Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) el avión es el medio de transporte más seguro del mundo. La probabilidad de sufrir un accidente fatal es de aproximadamente 1 entre 11 millones. Los aviones de pasajeros de fuselaje ancho (los medianos y grandes) están entre los más seguros, como los modelos Boeing 787, Boeing 777, Airbus A330 o Airbus A3. Sin embargo, hay muchas personas que, en contra de las estadísticas, tienen miedo irracional a volar.

De cara a esos idílicos viajes de verano que se podrían frustrar por este tipo de miedos, en la web de 'Informativos Telecinco' hemos hablado con el comandante Perico Durán, piloto y autor del libro 'Volar sin miedo', para encontrar las herramientas que permiten vencer los temores de los pasajeros.

"El miedo a volar es aprendido porque nadie nace con este miedo. Se adquiere cuando alguien te lo ha pegado, cuando has tenido una muy mala experiencia o cuando alguien atraviesa un cambio, como una crisis personal o el nacimiento de un niño. Pero la buena noticia es que todo lo que se aprende, se puede desaprender", dijo el piloto en una entrevista exclusiva con esta web.

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"Muchas veces la mera presencia ya es suficiente"

"Una de las sensaciones que más miedo da a las personas que tienen pánico a volar es esa sensación de vacío que se produce más o menos al minuto del despegue, debido a que nosotros los pilotos, retrasamos el empuje de la posición de despegue y bajamos el morro del avión, lo que puede dar la sensación de que se han parado los motores, pero no es así", añadió. "Las turbulencias son otro de los factores que asustan a los pasajeros que ya tienen miedo o ansiedad".

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Para que los acompañantes puedan ayudarles, Durán ha dado una serie de pautas prácticas y efectivas, que empiezan por validar el miedo de sus seres queridos:

"Cuando acompañas a alguien con miedo a volar lo primero que hay que comprender es que su miedo es real. Hay tres cosas que pueden ayudar mucho: validar lo que siente esa persona, mantener tú la calma y que eso se note en el lenguaje corporal y ofrecerle cosas básicas como sentarse a su lado o darle conversación para que se distraiga", ha apuntado. Y también ha destacado lo que debe decirse y lo que no en una situación crítica como la de enfrentarse al viaje en avión:

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"Muchas veces la mera presencia ya es suficiente. La gente no quiere que tú le soluciones nada, porque tú no eres ni psicólogo ni eres piloto. No hay que decir esas frases tipo "no pasa nada", "es muy seguro" porque no suelen ayudar, pero sí que podemos acompañar y decirle a la persona que estamos aquí para lo que necesite. También, si es una pareja o un amigo, le podemos decir que hay soluciones y que hay expertos que le pueden ayudar. Pero, en el momento, recomiendo estar sin intentar solucionar nada, simplemente, hay que acompañar", concluye el piloto.