Irene cuenta cómo fue despedida de su trabajo por haber tenido cáncer: "Me dijeron que era más propensa a coger enfermedades"
Irene tuvo linfoma de Hodking y consiguió superarlo, pero se puso enferma y tuvo que coger una baja laboral de un día que no gustó en su empresa
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Irene es una joven que tuvo un linfoma de Hodking y que a través de redes sociales ha denunciado que fue despedida por haber tenido esa enfermedad. Llevaba meses trabajando como recepcionista en una clínica dental, donde tenía un contrato indefinido, pero todo cambió cuando cogió una baja laboral de un solo día.
Según cuenta la joven en sus redes sociales, la empresa le comunicó “lo contentos” que estaban con ella, le dijeron que “trabajaba muy bien, pero eres una persona que ha pasado por un cáncer”, explicándole que por ello “es más propensa a coger más enfermedades” y que “no querían más bajas”.
Irene dice que en ese momento no supo reaccionar, sino que se quedó “en shock” y que empezó a llorar, no por el despido, sino por el motivo que le dieron, porque le recordaron lo duro que había sido superar la enfermedad y lo que implica el resto de su vida. “Por haber tenido cáncer no tenía derecho a trabajar con ellos porque me iba a poner enferma mil veces”.
Al día siguiente fue a trabajar
Todo esto fue provocado porque un día se encontró mal, con mucho dolor de cuerpo y fiebre “bastante alta”. Cuando trabajaba fue al baño y vio que tenía sangre en la orina y lo primero que hizo fue avisar a su jefe, quien le dijo que debía acudir al hospital. Los médicos le confirmaron que se trataba de una infección de orina muy fuerte que le había llegado hasta los riñones y decidieron ingresarla durante unas horas para ver cómo respondía al tratamiento.
Por la noche recibió el alta, pero seguía encontrándose muy mal y tuvo que coger la baja al día siguiente, por la cual recibió una respuesta favorable de la empresa. Al día siguiente volvió a trabajar, todavía con fiebre y tomando medicación. Su jefe le dijo que tenían que hablar cuando terminó su jornada y ahí fue cuando le comunicó que estaba despedida.