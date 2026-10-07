Claudia Barraso 07 OCT 2026 - 16:37h.

Irene tuvo linfoma de Hodking y consiguió superarlo, pero se puso enferma y tuvo que coger una baja laboral de un día que no gustó en su empresa

Premio a un grupo de investigadores andaluces por lograr controlar un tumor cerebral que suele aparecer entre los 20 y los 50 años

Compartir







Irene es una joven que tuvo un linfoma de Hodking y que a través de redes sociales ha denunciado que fue despedida por haber tenido esa enfermedad. Llevaba meses trabajando como recepcionista en una clínica dental, donde tenía un contrato indefinido, pero todo cambió cuando cogió una baja laboral de un solo día.

Según cuenta la joven en sus redes sociales, la empresa le comunicó “lo contentos” que estaban con ella, le dijeron que “trabajaba muy bien, pero eres una persona que ha pasado por un cáncer”, explicándole que por ello “es más propensa a coger más enfermedades” y que “no querían más bajas”.

PUEDE INTERESARTE Su hijo de cuatro años le dio una patada en los testículos sin querer y le salvó la vida: tenía cáncer

Irene dice que en ese momento no supo reaccionar, sino que se quedó “en shock” y que empezó a llorar, no por el despido, sino por el motivo que le dieron, porque le recordaron lo duro que había sido superar la enfermedad y lo que implica el resto de su vida. “Por haber tenido cáncer no tenía derecho a trabajar con ellos porque me iba a poner enferma mil veces”.

PUEDE INTERESARTE Los biomarcadores del cáncer de mama metastásico, el gran desconocido para las mujeres que lo sufren

Al día siguiente fue a trabajar

Todo esto fue provocado porque un día se encontró mal, con mucho dolor de cuerpo y fiebre “bastante alta”. Cuando trabajaba fue al baño y vio que tenía sangre en la orina y lo primero que hizo fue avisar a su jefe, quien le dijo que debía acudir al hospital. Los médicos le confirmaron que se trataba de una infección de orina muy fuerte que le había llegado hasta los riñones y decidieron ingresarla durante unas horas para ver cómo respondía al tratamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por la noche recibió el alta, pero seguía encontrándose muy mal y tuvo que coger la baja al día siguiente, por la cual recibió una respuesta favorable de la empresa. Al día siguiente volvió a trabajar, todavía con fiebre y tomando medicación. Su jefe le dijo que tenían que hablar cuando terminó su jornada y ahí fue cuando le comunicó que estaba despedida.