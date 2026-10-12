David Soriano 12 OCT 2026 - 13:30h.

Las diferentes ordenanzas municipales suelen sancionar al menos el vertido de los residuos jabonosos que van al alcantarillado.

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El hecho de lavar el coche es para algunos una simple actividad estética, aunque conviene realizarla frecuentemente para evitar incluso daños mecánicos. Sea cual sea tu punto de vista, lo cierto es que lo más recomendable es realizar esta limpieza del vehículo en los espacios especializados que hay habilitados para ello, bien sean autolavados o cabinas de lavado con manguera. De lo contrario, hacerlo en la calle a la vista de cualquiera te puede suponer un buen disgusto en forma de importante multa económica que, en algunas ciudades como Madrid pueden suponer la pérdida de hasta 3.000 euros.

¿Quiénes prohíben lavar el coche en la calle

En primer lugar, el artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación nos dice que “se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en ella o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar”. Por tanto, habría que evitar cualquier tipo de fluido, tanto involuntario como pueden ser restos de aceite, como algo de lo que seamos plenamente conscientes, como es el agua del lavado. Esa agua jabonosa puede parecer totalmente inocuo y que no va a comprometer la estabilidad de un vehículo de cuatro ruedas, pero puede afectar al equilibrio de una moto, bicicleta, patinete o cualquier otro tipo de VMP, etc.

Sin embargo, aunque haya una ley estatal sobre la que partir para prohibir lavar el coche en la vía pública, en última instancia es competencia de los ayuntamientos fijar las normas sobre la limpieza de sus calles, entrando en juego otros aspectos también necesarios como el consumo de agua y la protección del medio ambiente, también regulados a nivel municipal. Por tanto, algunas localidades pueden no poner pegas mientras se cumplan unos mínimos que sean no entorpecer el tráfico, no verter productos químicos (sería posible dar un agua al coche) o no malgastar agua (especialmente ante amenaza o situación confirmada de sequía).

En cambio, la otra cara de la moneda es la de la mayoría de los ayuntamientos, que han ido actualizando progresivamente sus diferentes ordenanzas para no dar cabida a la posibilidad de hacer un lavado completo al coche, con agua, jabón y algún producto adicional. Al fin y al cabo, este acto de adecentar el coche acaba suponiendo una corriente de agua con restos químicos de los productos de limpieza y arrastran la suciedad del coche, polvo, grasa, etcétera al alcantarillado de la ciudad, lo cual no es lo más recomendable a nivel medioambiental porque pueden afectar negativamente a los sistemas de depuración de aguas. Es el mismo principio por el que está prohibido tirar a la alcantarilla el agua con el que has fregado el portal.

Los municipios que más sancionan esta infracción

Como decíamos anteriormente, es competencia municipal fijar qué es sanción y qué no en materia de un lavado de coche en la calle, así como el régimen sancionador que aplicarán para quienes no cumplan una o varias normas. En este sentido, mencionábamos anteriormente el caso del Ayuntamiento de Madrid, en cuya Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular figura en su artículo 9.d la prohibición de “ensuciar el espacio público como consecuencia del estado, mantenimiento o limpieza de cualquier tipo de vehículo o maquinaria”, como también viene reflejado en el listado de infracciones graves, siendo la primera de la lista (art. 95.2.a). Con esa gravedad, el techo sancionador estaría en una multa de hasta 3.000 euros.

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No es el único caso. La Ciudad Condal contempla sanciones similares según lo dispuestos en su Ordenanza sobre el uso de las vías y los espacios públicos de Barcelona, aunque es más ambiguo y se sanciona según el artículo 63.2.e, “Llevar a cabo actos que tengan el efecto de ensuciar los espacios públicos, sus instalaciones o las fachadas de los edificios colindantes, cuando estos actos no puedan ser calificados como abandono de residuos y desechos”. Aquí el régimen sancionador también castiga esta conducta como infracción grave, con multas de hasta 3.000 euros.

Una vez que ya sabemos que es mejor no arriesgarse a lavar el vehículo en la calle, especialmente donde dicho comportamiento pueda ser sinónimo de infracción, si te surge la duda al tener que elegir entre túnel de lavado o lavar el coche con manguera, los expertos recomiendan lo primero “el lavado con manguera a presión es la opción que mayor gasto de agua supone. Nada menos que hasta 500 litros por automóvil, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esto no ocurre en el túnel de lavado. Aquí el consumo de agua es de unos 300 litros de media, casi 200 litros de agua menos que la manguera”, según la Fundación Ecología y Desarrollo.