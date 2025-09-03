María José Hontanilla explica los motivos por los que se debe lavar el coche al volver de viaje, sobre todo, si se ha estado en la playa

Cuando volvemos de vacaciones, deshacemos las maletas, lavamos la ropa y, si podemos, le damos una 'vuelta a la casa' para que todo quede ordenado de cara al curso que empieza. Sin embargo, en esta puesta a punto no debemos olvidarnos nunca de limpiar a fondo nuestro coche (o coches), sobre todo, si hemos pasado un tiempo en la playa. Los expertos indican que la humedad, la sal y la arena pueden afectar, no sólo a la comodidad de quienes van dentro del vehículo, sino a su buen funcionamiento general.

"La limpieza del vehículo debe ser una de las principales prioridades cuando se ha disfrutado de unos merecidos días de descanso en un lugar de costa o zona de playa. ¿El motivo? Hay multitud de factores que pueden perjudicar al automóvil. El salitre, por ejemplo, puede afectar a los elementos metálicos y al motor. Además, el interior del vehículo puede verse deteriorado por la presencia de arena, humedad y calor”, indica María José Hontanilla, Market Manager de Tech & Care de Norauto España.

Mejor lavarlo en el túnel que con la manguera

Desde la misma empresa, dan una serie de motivos detallados por los que es conveniente que lavemos el coche a conciencia al volver de viaje. Mantener sucia la superficie del coche puede causar, incluso, un accidente de tráfico, pues los coches impregnados de una capa opaca - y a los que les falta brillo- son más difíciles de ver, tal y como explican en la siguiente lista:

Un cristal sucio impide que el conductor tenga buena visibilidad . Además, contribuyen a los reflejos y a los destellos. En este sentido, se recomienda limpiar bien los cristales tanto por dentro como por fuera, especialmente el delantero y el trasero.

. Además, contribuyen a los reflejos y a los destellos. En este sentido, se recomienda limpiar bien los cristales tanto por dentro como por fuera, especialmente el delantero y el trasero. Los faros ayudan a ver mejor en condiciones de baja visibilidad y a ser vistos por el resto de usuarios. La acumulación de suciedad en los faros interfiere en la luz que emiten y, para evitar que esto ocurra, tienen que estar limpios.

La acumulación de suciedad en los faros interfiere en la luz que emiten y, para evitar que esto ocurra, tienen que estar limpios. Un coche limpio es más visible que uno sucio . Está demostrado que los coches en colores oscuros son menos visibles para el resto de conductores. Por este motivo, es importante que el vehículo mantenga el color. El brillo que ofrece un coche limpio contribuye a su visibilidad.

. Está demostrado que los coches en colores oscuros son menos visibles para el resto de conductores. Por este motivo, es importante que el vehículo mantenga el color. El brillo que ofrece un coche limpio contribuye a su visibilidad. Un coche que no está limpio por dentro contribuye a la aparición de alergias y a su agravamiento. Es importante eliminar los ácaros que se pueden quedar impregnados en los asientos o alfombrillas y cambiar con frecuencia el filtro del aire.

y a su agravamiento. Es importante eliminar los ácaros que se pueden quedar impregnados en los asientos o alfombrillas y cambiar con frecuencia el filtro del aire. Un coche que tiene arena y está sucio por dentro afecta a la ergonomía y comodidad de los pasajeros y el conductor. Esto es especialmente perjudicial si se va a realizar un viaje largo.

Esto es especialmente perjudicial si se va a realizar un viaje largo. La arena puede afectar a neumáticos y frenos . Por ello, se debe incidir en su limpieza. Posteriormente, se aconseja realizar pequeños toques para comprobar que todo funciona correctamente.

. Por ello, se debe incidir en su limpieza. Posteriormente, se aconseja realizar pequeños toques para comprobar que todo funciona correctamente. La acumulación de polvo y suciedad acelerará el proceso de envejecimiento de los elementos del vehículo y, por lo tanto, del propio coche.

Los especialistas recuerdan también que el túnel de lavado es la mejor opción para llevar a cabo esta operación de limpieza. "Hay que tener en cuenta que el lavado con manguera a presión es la opción que mayor gasto de agua supone. Nada menos que hasta 500 litros por automóvil, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esto no ocurre en el túnel de lavado. Aquí el consumo de agua es de unos 300 litros de media, según la Fundación Ecología y Desarrollo, casi 200 litros de agua menos que la manguera", concluyen.