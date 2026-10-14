Las llamadas telefónicas para captar clientes deberán empezar por 400 desde el sábado

La medida se enmarca en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) y complementa el Plan contra las estafas telefónicas y por SMS.

Aumentan las llamadas y los mensajes de estafa para robar información y dinero: el plan del Gobierno para acabar con la ciberdelincuencia

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Las llamadas comerciales dirigidas a captar nuevos clientes deberán realizarse a partir de este sábado desde números que comiencen por 400, para que los receptores puedan identificarlas, según ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

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La medida se enmarca en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) y complementa el Plan contra las estafas telefónicas y por SMS, puesto en marcha en colaboración con las principales operadoras de telecomunicaciones en España, que ha permitido bloquear hasta ahora más de 400 millones de llamadas y 32 millones de mensajes fraudulentos.

A partir del próximo sábado, los ciudadanos que reciban una llamada de este tipo desde un número que no comience por 400 podrán reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o denunciarlo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según ha explicado el ministro en su intervención en un foro organizado por Cinco Días.

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Aunque la obligación entrará en vigor el sábado, López ha señalado que estos días ya podrían recibirse llamadas desde números que comiencen por 400.

El plan también establecía que las llamadas de atención al cliente debían realizarse desde números que comenzaran por 800 o 900, desde números cortos específicamente atribuidos para ese fin o desde números geográficos.

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Además, el ministro ha recordado que la CNMC puso en marcha "por fin" el pasado 15 de septiembre un registro de alias para identificar a las empresas e instituciones que envían SMS con estos identificadores en lugar de un número de teléfono.

Desde entonces, se han bloqueado más de seis millones de mensajes de remitentes no identificados, según López, quien ha asegurado que "ahora tenemos la seguridad" de que los alias corresponden a las empresas que los utilizan. En caso de duda, ha añadido, los ciudadanos pueden consultar el registro de la CNMC.

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El ministro ha agradecido a Telefónica, Orange, Vodafone y Digi su colaboración en la aplicación de estas iniciativas.

Por otra parte, se ha referido a Anthropic y a sus advertencias sobre la inteligencia artificial y ha señalado que no se trata de ser ingenuos ni catastrofistas, sino de entender que estas tecnologías necesitan una nueva gobernanza compatible con la innovación.

Tres trucos para acabar con el spam telefónico

Lista Robinson

Una de las fórmulas más eficaces para evitar el spam telefónico es inscribirnos en el registro gratuito de ficheros de exclusión publicitaria, conocido como la Lista Robinson. Al inscribirnos en este registro, podemos evitar la comunicación publicitaria por teléfono, correo postal, correo electrónico o SMS de las empresas que seleccionemos. Si, a pesar de ello, seguimos recibiendo comunicaciones sin nuestro consentimiento, podemos interponer una queja a la Agencia Española de Protección de Datos.

Bloquear llamadas

Cada vez más, las personas consumidoras deciden bloquear las llamadas procedentes de números de spam, una vez que los han identificado. Para ello, solo tenemos que tocar el número desde el que se ha realizado la llamada y pulsar Bloquear/ Marcar como Spam.

En muchos dispositivos actuales, cuando bloqueamos un número o lo marcamos como spam, se ejecuta de forma automática una función de filtración de posibles llamadas de spam, de forma que el teléfono no suena, pero las llamadas aparecen en el historial, pudiendo además escuchar los mensajes de voz en el caso de que se hayan realizado.

Estos filtros también permiten que la llamada se reciba con un mensaje de texto que nos informa si es sospechoso de spam, dándonos la opción de responder la llamada o no.

Para bloquear el spam en Android, primero tienes que ir a la app Teléfono, pulsar en los tres puntos verticales e ir a Ajustes. Aquí encontrarás la pestaña Identificación de llamada y spam, donde podrás activar diferentes funciones con tus preferencias con el spam.

En el caso de Apple, no hay una función que detecte las llamadas comerciales no autorizadas, sino que tienes que marcar los números que son de spam. Es decir, tu recibes una llamada comercial y después marcas la "i" para bloquear el teléfono. En Android también se puede hacer esto, solo hay que pulsar sobre el número y te aparecerá la opción.

Aplicaciones móviles

En el mercado también podemos encontrar distintas aplicaciones móviles que nos podemos descargar en nuestro teléfono y que nos facilitan este tipo de gestiones. Algunas de ellas identifican las llamadas de spam para que las identifiquemos y otras bloquean y evitan directamente las llamadas realizadas desde los 2.000 números más peligrosos de cada país, dando la opción de comprobar el número de teléfono o de identificar a su propietario.

Entre las más apps más utilizadas están: