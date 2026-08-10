El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha publicado las preocupantes cifras sobre llamadas y mensajes de estafadores

Todas las llamadas comerciales tendrán que usar el prefijo 400 a partir del 17 de octubre para que los usuarios puedan identificarlas

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Cada vez son más las llamas y mensajes que llegan a miles de personas y que solo intentan robar información y dinero a las personas que caen en la trampa. El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha publicado los datos sobre las consultas atendidas durante lo que llevamos de año.

En los primeros seis meses, según reflejan los datos, se recibieron un total de 95.000 llamadas, prácticamente el doble de las que recibieron en 2025, según ha explicado Blanca Agost desde el Plató de Informativos Telecinco, confirmando que de todas ellas, "el 40% tenían que ver con un intento de robo de información a través de llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos".

"El 13% está relacionado con compras fraudulentas y el 9,5% con la suplantación de identidad y aunque el plan del Gobierno contra el fraude ha logrado bloquear 300.000.000 de llamadas y 26.000.000 de mensajes con el objetivo de evitar llamadas no deseadas, las cifras siguen siendo muy preocupantes".

Una de las medidas adoptadas por el Gobierno

Sin embargo, a partir de octubre, todas las llamadas comerciales van a tener que llevar el prefijo 400. Todos los usuarios podrán saber si la llamada entrante es un comercial para ofrecerte un servicio o venderte algo. El Ministerio para la Transformación Digital ha confirmado que a partir del próximo 17 de octubre entrará en vigor el uso obligatorio del prefijo 400 para identificar las llamadas comerciales y así evitar el spam telefónico.

El Departamento publicó el pasado mes de abril esta resolución, que establece que todas las llamadas comerciales deberán realizarse desde una numeración de nueve dígitos que comience por el prefijo 400, algo que permitirá a los usuarios identificarlas con facilidad.

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Consejos frente al cibercrimen

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, durante la presentación del avance de las consultas realizadas por la ciudadanía entre enero y junio de este año al servicio 017, ha explicado la puesta en marcha de esta medida para proteger a la ciudadanía, como parte del plan anti estafas telefónicas y por SMS.

Sonia Fernández, de relaciones institucionales de 'Falco Insights' ha confirmado que el crimen ya es algo que se ha mudado a Internet, diciendo que el cibercrimen por tanto seguirá creciendo "dadas las altísimas capacidades que les ofrece a los criminales la inteligencia artificial": "El consejo más importante que podemos ofrecer a la ciudadanía es que si sufren cualquier incidente mientras realizan sus actividades bajo Internet, no se callen y denuncien".