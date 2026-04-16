Las operadoras telefónicas obligarán a todas las empresas a efectuar las llamadas comerciales siempre con un número '400'

¿Cansado de las llamadas spam? Tres trucos para dejar de recibirlas

Compartir







El Gobierno ha publicado este jueves la resolución que establece que, desde el próximo mes de octubre, todas las llamadas comerciales deberán realizarse desde una numeración de nueve dígitos que comience por el código '400', lo que permitirá a los usuarios identificar esas llamadas con facilidad.

De esta forma, las operadoras telefónicas obligarán, a partir de octubre, a todas las empresas a efectuar las llamadas comerciales siempre con un número '400', según ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la segunda jornada del Ametic AI Summit 2026.

Esto supone la activación de una nueva barrera para frenar esas incómodas llamadas, la mayoría spam que se reciben a diario. Ahora las comerciales se identificarán con facilidad porque a partir de octubre empezarán obligatoriamente por el prefijo 400. Además, hay un filtro añadido para proteger al usuario.

PUEDE INTERESARTE La frase exacta que debes decir para librarte para siempre de las llamadas spam

"Sabrá que es una llamada comercial y además, no se quedará, como una llamada perdida con la duda de quién ha llamado y muchas veces se llama de vuelta y al final puede ser una estafa", ha explicado el ministro López.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta ahora cada uno libraba su pequeña batalla contra esas llamadas indeseadas. Las operadoras se encargarán ahora de bloquear esos números. "La idea es que se van a erradicar casi por completo las llamadas spam. Digamos que este es el punto final para acabar con el fraude del spam telefónico", señala Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Los prefijos 800 y 900 se quedan para atención al cliente y para evitar suplantaciones de identidad, solo podrán enviar mensajes masivos las empresas que se inscriban en un registro oficial.