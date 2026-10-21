La Guardia Civil alerta en redes de los riesgos de cobrar por recoger paquetes: "Podría llevarte a la cárcel"

Cobrar dinero por recoger un paquete de origen desconocido es una estafa y puede convertirse en un delito grave de tráfico de drogas.

La Guardia Civil alerta del fraude de las falsas devoluciones de Hacienda, Amazon o bancos: el modo en el que identifican a las víctimas

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La Guardia Civil alerta en sus redes. Cobrar dinero por recoger un paquete de origen desconocido es una estafa y puede convertirse en un delito grave de tráfico de drogas. Las redes criminales utilizan a personas ajenas a la trama para recibir sustancias ilegales, exponiéndolas a detenciones inmediatas por parte de la Guardia Civil y penas de prisión.

Recoger paquetes con sustancias estupefacientes (como cocaína u otras drogas ocultas en envíos postales o lockers) te convierte en cómplice o autor de tráfico de drogas. La Guardia Civil intercepta habitualmente estos envíos y detiene a quienes acuden a recogerlos a empresas de mensajería o puntos de entrega.

Quienes aceptan estos encargos a cambio de una pequeña cantidad de dinero se enfrentan a la apertura de procesos judiciales con riesgo real de entrada en la cárcel.