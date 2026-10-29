Del impacto al rescate de los heridos: los supervivientes del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, reviven el horror

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo

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Los primeros en narrar lo que se vivió en el momento del choque entre un tren AVE y un Iryo en Urda, en Toledo, fueron los propios pasajeros. Este jueves, los supervivientes siguen relatando aquellos minutos de horror, desde el impacto hasta las escenas que encontraron al conseguir salir de los convoyes.

Una vez fuera de los vagones, algunos tuvieron que improvisar camillas con los restos que había esparcidos por la vía para evacuar a los heridos. Fernando necesita cerrar los ojos con fuerza para volver a aquellos instantes y asumir que todo fue real. "Con el pasar del tiempo vas viendo imágenes, momentos de pánico, de gritos. Y el escuchar 'hay que salir, hay que salir, hay que salir'".

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Fernando salió del tren AVE para socorrer a otros viajeros y no puede contener las lágrimas

Fernando salió de su vagón del AVE para socorrer a otros viajeros. "Intentamos acercarnos, hablarles y tocarles", recuerda. También ayudó a trasladar a algunos de los heridos sobre camillas improvisadas. "Entonces ahí montábamos a los heridos...". Al revivir lo ocurrido, resulta difícil contener la emoción.

El impacto dejó una escena de destrucción y desconcierto. "Hemos sentido un impacto muy fuerte", recuerda uno de los pasajeros. Otro describe cómo quedaron los viajeros tras el choque: "Un amasijo de hierros". Un tercer testimonio resume el estado en el que encontró el convoy: "Estaba totalmente como quemado". Después llegó el caos, con los supervivientes buscando ayuda entre los restos del accidente. Uno de ellos compara lo que vivió con "una película de zombis".

Patricia sobrevivió al impacto y ahora se centra en el nacimiento de su bebé

Patricia también sobrevivió al choque. Está embarazada y reconoce que, al encontrarse con la magnitud de la tragedia, sintió pánico: "Yo veía un coche, un vagón descarrilado, y entré un poco en pánico, la verdad".

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Cuando nazca su bebé, podrá contarle cómo vivió aquel accidente y cómo ambos tuvieron una nueva oportunidad. Patricia forma parte de quienes, pese al horror y a las imágenes que difícilmente podrán olvidar, pueden seguir abrazando la vida.