Antonio Acedo, el maquinista fallecido en Urda, había advertido del deterioro ferroviario, según recuerdan sus amistades

Antonio Acedo, el conductor del AVE fallecido en el accidente de Urda: hijo de un maquinista de tren y nieto de un eléctrico de Renfe

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Antonio Acedo, el maquinista de 36 años que conducía el AVE implicado en la colisión con un tren Iryo en Urda, en Toledo, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre. Tras confirmarse su fallecimiento, varias personas de su entorno han recurrido a las redes sociales para despedirse de él y cuestionar la difusión de las comunicaciones entre la cabina del AVE y el centro de control de Adif en Atocha, en las que se escucha su voz minutos antes del choque.

Sus amigos Paula Fraga y Guillermo del Valle, ambos vinculados a Izquierda Española, han reivindicado el compromiso de Acedo con la mejora del transporte ferroviario y sus advertencias sobre los problemas del sector.

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Además, han criticado que el debate sobre las causas de la tragedia se centre en la posible responsabilidad individual de los trabajadores sin abordar, a su juicio, las deficiencias de las infraestructuras y las decisiones tomadas desde el centro de control.

Sus amigos recuerdan su compromiso con el ferrocarril y cuestionan la difusión de los audios

Paula Fraga ha contado en X que una de las voces que se escuchan en las grabaciones difundidas tras el accidente es la de su amigo Antonio Acedo. Ha relatado que estaba escribiéndole para mostrarle su apoyo y compartir una reflexión crítica sobre la situación del ferrocarril, un asunto del que ya habían hablado tras el accidente de Adamuz, cuando un amigo común le comunicó su fallecimiento.

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Fraga ha denunciado que las comunicaciones trascendieran cuando familiares, amigos y allegados aún trataban de asimilar la noticia y ha acusado a los responsables políticos de utilizarlas para "autoexculparse" y desviar la responsabilidad hacia los trabajadores. En su despedida, ha reivindicado que Acedo "alzó la voz por el deterioro de las infraestructuras ferroviarias" y ha lamentado que sus advertencias no fueran escuchadas. También ha trasladado sus condolencias a la familia y se ha puesto a su disposición para ayudarla.

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Guillermo del Valle, también amigo suyo y compañero de militancia en Izquierda Española, ha recordado a Acedo como "un hombre bueno", además de "prudente, amable y ejemplar". Según ha explicado, el maquinista colaboró en la elaboración de buena parte del programa de la formación sobre transporte, aportando su conocimiento sobre las carencias del sistema ferroviario, la sobrecarga de usuarios tras la liberalización y la falta de financiación para el mantenimiento.

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Del Valle ha vinculado estos problemas al deterioro de las infraestructuras y ha criticado que se intente centrar la explicación de la tragedia en los posibles errores de los trabajadores, sin analizar el funcionamiento del conjunto del sistema de seguridad ferroviario. También ha lamentado que haya discursos que nieguen las deficiencias y eludan asumir responsabilidades políticas. Su mensaje concluye con una despedida a Acedo y un recuerdo para todas las víctimas y sus familiares.

Los audios previos al choque y la actuación del maquinista del AVE

Las grabaciones que han trascendido recogen las comunicaciones mantenidas por los maquinistas de los dos trenes con el centro de control de Adif en Atocha antes de la colisión. Según las informaciones publicadas, el sistema de seguridad LZB había sufrido una incidencia que obligó a detener varios trenes. A las 08.36 horas, un trabajador del centro de control indicó al maquinista del AVE que desconectara y volviera a conectar el sistema y que reanudara la circulación al amparo del BSL, el Bloqueo de Señalización Lateral, con "marcha normal". Acedo repitió las instrucciones para confirmar que las había recibido.

Mientras el AVE reanudaba la marcha, la maquinista del Iryo comunicó al centro de control que su tren permanecía detenido ante la señal de entrada de Urda tras sufrir una pérdida de transmisión. En una comunicación posterior, explicó que no conseguía reiniciar el sistema LZB y que seguía sin poder avanzar. La conversación recoge la respuesta del operador de Atocha, que le indicó que continuara cuando pudiera y que volviera a llamar si tenía problemas. La colisión se produjo poco después. La hora del impacto no coincide en todas las versiones publicadas. El Gobierno lo sitúa a las 08.53 horas, mientras que fuentes próximas a Iryo lo situaron a las 08.48 horas.

Las grabaciones difundidas corresponden a esas comunicaciones operativas previas, no al instante del impacto. Sobre los momentos inmediatamente anteriores al choque, varios pasajeros han relatado que sintieron un frenazo muy brusco.

Varias fuentes apuntan que Acedo intentó frenar al encontrarse con el Iryo detenido en la vía. La reconstrucción precisa de esa maniobra, las condiciones de circulación y las decisiones que precedieron a la colisión deberán esclarecerse en la investigación del accidente.