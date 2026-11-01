Las intensas lluvias también han provocado la caída del suministro eléctrico en Tenerife y La Gomera

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TenerifeCerca de medio centenar de incidencias han sido registradas en las islas de Tenerife y La Palma a consecuencia de la tormenta, que deja en las islas intensas lluvias desde la pasada madrugada. La situación ha provocado incidencias en el suministro eléctrico en Tenerife y La Gomera, que pudo reestablecerse poco después con normalidad.

Así lo informa el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112), que puntualiza, entre las incidencias, desprendimientos puntuales en ambas islas, afectadas por la situación de alerta, así como achiques en municipios del sur.

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160.000 viviendas se quedaron sin luz

Las intensas lluvias también han provocado la caída del suministro eléctrico en Tenerife y La Gomera. La incidencia habría dejado sin luz a unas 160.000 viviendas a primera hora de este domingo.

Según precisan a Europa Press fuentes de Red Eléctrica, a las 08:24 horas, se produjo la desconexión de dos circuitos de 220 kV en el sur de Tenerife, la línea 220 kV Granadilla-Vallitos y la línea 220kV Vallitos-Abona, y la desconexión de un importante contingente de generación en la central de Granadilla a consecuencia de la tormenta.

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Asimismo, la incidencia ha afectado al suministro eléctrico, dejándose de alimentar 140MW aproximadamente en el sistema Tenerife-La Gomera. Sin embargo, a las 08:51 horas de este domingo, quedó restablecido todo el suministro.