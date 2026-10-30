La Aemet espera un predominio de sol en gran parte de la península con temperaturas máximas por encima de lo normal para la época

Solo se registrarán precipitaciones débiles o algún chubasco disperso en los litorales de Cataluña y la Comunidad Valenciana y en Baleares

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Arranca un fin de semana festivo en España donde se espera un predominio de sol en gran parte de la península con temperaturas máximas por encima de lo normal para la época. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habla de un tiempo estable, mientras que solo espera chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Baleares y en Canarias.

La estabilidad se mantendrá este viernes por la influencia de las altas presiones en la península y Baleares y solo se registrarán precipitaciones débiles o algún chubasco disperso en los litorales de Cataluña y la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde podrán ser chubascos fuertes con alguna tormenta.

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En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas que superarán los 30 grados en el interior de Andalucía y subidas en el oeste de Galicia, mientras se mantendrán sin cambios en el resto. Estas máximas bajarán en el Cantábrico, oeste de las mesetas y cuadrante nordeste, mientras las mínimas ascenderán en casi todos los puntos de la península y Baleares. En Canarias, las temperaturas bajarán ligeramente.

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Habrá levante moderado, con intervalos fuertes en Alborán y el Estrecho. Se prevé viento flojo en el resto, variable en el interior y con tendencia a arreciar de componente este en el Mediterráneo y el Cantábrico y del norte en las islas Baleares más orientales.

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El sábado, se esperan lluvias en Baleares, sur de Valencia y norte de Alicante, que poco a poco irán llegando al sudeste peninsular. Por su parte, el mes de noviembre comenzará con cielos despejados en el norte peninsular, aunque con posibles tormentas en el extremo sur, principalmente en la provincia de Cádiz.