Las diferencias de temperatura entre la mañana y la tarde complican la elección de ropa en una época en la que conviven las prendas de verano y los abrigos

La presentadora de 'El tiempo' repasa las tendencias de otoño-invierno 2026/2027 y explica cómo adaptar nuestros looks al clima de cada región

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El otoño avanza, pero las temperaturas parecen resistirse a la llegada definitiva del frío. Con el regreso de jornadas más cálidas en algunas zonas de España, vuelve uno de los grandes dilemas de esta época del año: ¿qué nos ponemos cuando por la mañana necesitamos una chaqueta, a mediodía nos sobra y por la noche volvemos a tener frío?

Es el conocido entretiempo, ese momento en el que salir de casa puede convertirse en una auténtica aventura estilística. Basta con dar un paseo para comprobarlo: mientras algunos todavía apuestan por las camisetas de manga corta, otros ya han recuperado las botas altas, las gabardinas e incluso los abrigos del fondo del armario. Pero, ¿es posible vestirse en esta época sin pasar frío, acabar sudando con el abrigo puesto o tener que cargar con varias prendas durante todo el día? En una nueva entrega de 'El Tiempo de Flora', Flora González nos da las claves para afrontar el entretiempo sin renunciar al estilo, repasa las tendencias de otoño-invierno 2026/2027 y explica cómo adaptar nuestros estilismos al clima de cada región.

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Del chubasquero a la manga corta: la moda cambia según dónde vivas

Aunque todos compartimos la misma estación, el otoño no se vive igual en toda España. Las diferencias climáticas condicionan nuestro armario y explican por qué, mientras en algunas ciudades ya es habitual salir con abrigo, en otras todavía se puede disfrutar de jornadas prácticamente veraniegas.

En Galicia, Asturias, Cantabria o el País Vasco, la lluvia y la humedad convierten las prendas impermeables en grandes aliadas. En el centro peninsular, especialmente en Madrid, el desafío está en las diferencias de temperatura entre la mañana y la tarde. Mientras tanto, en el Mediterráneo, el sur y Canarias todavía hay días en los que las prendas ligeras siguen teniendo un lugar privilegiado.

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¿Cuándo es el momento de guardar definitivamente la ropa de verano? ¿Qué prendas funcionan mejor según dónde vivamos? Para descubrir cómo se enfrentan los españoles a estos cambios de temperatura, salimos a la calle y recogimos testimonios de personas procedentes de Madrid, Galicia, Extremadura, Mallorca y Canarias. Sus respuestas demostraron que cada uno tiene sus propios trucos para sobrevivir al entretiempo.

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Las tendencias de otoño-invierno 2026/2027 que no pueden faltar en tu armario

La llegada del otoño no significa únicamente recuperar la ropa de abrigo. También es el momento de incorporar nuevas tendencias, jugar con las superposiciones y transformar los básicos que ya tenemos en el armario.

Esta temporada, las prendas funcionales ganan protagonismo. Las chaquetas técnicas, los chubasqueros de cuello alto y las cazadoras de ante se presentan como algunas de las alternativas para afrontar los cambios de temperatura. Una tendencia que conecta con el gorpcore, una estética que combina prendas de montaña con moda urbana.

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Las gabardinas, los pantalones amplios y las americanas oversize también se convierten en grandes aliados. Precisamente, esta última prenda fue una de las favoritas de las personas entrevistadas a pie de calle, aunque no todos coincidieron en cuál es la mejor opción para esta época. Y si buscamos inspiración, las celebrities tienen mucho que enseñarnos. Desde los icónicos estilismos con botas de agua de Kate Moss hasta las chaquetas técnicas de Jacob Elordi, pasando por las gabardinas de Alexa Chung, los looks urbanos de Bella Hadid o las combinaciones de básicos de Rihanna.

Pero, ¿cómo trasladar estas tendencias a nuestro día a día? ¿Qué prendas deberíamos tener siempre a mano? ¿Y cómo conseguir un conjunto que funcione tanto por la mañana como por la noche?

¿Cuál es el secreto para acertar con nuestros looks de entretiempo?

Vestirse por capas es una de las recomendaciones más habituales durante estos meses, pero no siempre resulta sencillo encontrar el equilibrio entre comodidad y estilo. Las superposiciones, los tejidos ligeros y los accesorios permiten adaptar un mismo conjunto a diferentes temperaturas.

Los colores también tienen su protagonismo. Los tonos chocolate, burdeos y berenjena, junto al gris antracita o el amarillo mantequilla, ofrecen numerosas posibilidades para dar un aire otoñal a nuestros estilismos sin necesidad de recurrir a prendas demasiado gruesas. Sin embargo, antes de elegir qué ponernos, conviene consultar la previsión meteorológica local. La temperatura mínima y máxima, la lluvia y el viento pueden resultar tan importantes como las tendencias.

¿Qué prendas deberíamos elegir según nuestra región? ¿Cómo combinar las tendencias de la temporada sin pasar frío ni calor? Flora nos da todas las claves en el vídeo, donde también descubrimos los trucos de los españoles para sobrevivir al entretiempo. ¡Dale play y toma nota!