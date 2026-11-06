En España, en los dos últimos años, han fallecido tres niños olvidados dentro del coche por despiste de los padres en España.

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En España, en los dos últimos años, han fallecido tres niños olvidados dentro del coche por despiste de los padres en España. La última en mayo, en Galicia: una niña de dos años. En Europa han sido siete los bebés fallecidos por golpes de calor por este motivo. Es el llamado 'síndrome del bebé olvidado', muertes que la tecnología puede ayudar a evitar. Y eso es lo que pretende hacer el Parlamento Europeo, que ha decidido que sea obligatorio instalar sistemas de detección de presencia infantil en vehículos nuevos.

“Los vehículos de las categorías M1 y N1 [turismos, furgonetas y vehículos comerciales ligeros] deberán estar equipados con un sistema que detecte o identifique por otros medios la presencia de un niño que permanezca en el habitáculo después de que el vehículo se haya apagado o cerrado con llave, y que emita una advertencia eficaz y oportuna al conductor o al usuario”, reza una de las enmiendas aprobadas por las comisiones de Medio Ambiente, Transportes y Mercado Interior del Parlamento Europeo al conocido como Omnibus de Automoción.

Una propuesta que ha impulsado entre otros el eurodiputado socialista Nicolás González Casares: "Hemos visto en España y Europa muchas noticias de niños que son olvidados en sus coches, que fallecen, y esto no puede ocurrir cuando tenemos ya la tecnología para evitarlo. Tenemos coches que nos avisan prácticamente de todo lo que está pasando, si nos dejamos las llaves o las luces encendidas. La tragedia de olvidar un niño en un coche es fácilmente evitable con un sistema de alerta", señala.

Fecha límite para su puesta en marcha: 30 de diciembre de 2031

La propuesta prevé que la Comisión Europea concrete los requisitos técnicos de los sistemas en los seis meses siguientes a la aprobación de un reglamento de Naciones Unidas sobre esta materia. Si ese acuerdo internacional no llega antes de finalizar 2028, Bruselas deberá aprobar sus propias disposiciones como máximo el 30 de junio de 2029.

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Una vez entren aprobados y publicados los requisitos técnicos, la nueva norma se aplicará 24 meses después para los coches de nueva homologación y a los 30 meses para todos los vehículos nuevos. Hablaríamos, pues, de un plazo máximo hasta el 30 de junio y 30 de diciembre de 2031 respectivamente para que, a más tardar, todos los coches y furgonetas nuevas dispongan de esta tecnología que ayudará a evitar que los padres se olviden de los niños dentro del coche.

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Hoy, son varias las marcas que ya equipan estos sistemas, de diferente índole: avisos al abrir las puertas delanteras, alertas sonoras y visuales al apagar el motor, o si se cierra el coche sin abrir las puertas traseras, y alertas de detección de ocupantes en los asientos traseros mediante sensores volumétricos o de peso. Entre ellas, Ford, Toyota, Hyundai, Kia y las chinas Omoda & Jaecoo.