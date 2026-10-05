Durante esta semana, del 5 al 11 de octubre, Tráfico desplegará controles y vigilará todo tipo de distracciones

Las distracciones al volante constituyen el factor concurrente más habitual en los siniestros viales, con un 21 % del total

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La Dirección General de Tráfico (DGT) arranca este lunes una nueva campaña de vigilancia centrada en las distracciones al volante, el primer factor concurrente más habitual en los siniestros, presentes en el 32 % de los accidente mortales (444 casos) que se produjeron en 2025.

Durante esta semana, del 5 al 11 de octubre, Tráfico desplegará controles y vigilará, tanto a pie de carretera como con los medios automatizados como las cámaras instaladas en las vías, todo tipo de distracciones, como el uso del móvil, tanto en vías interurbanas como en el ámbito urbano.

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Las distracciones al volante son el factor concurrente más habitual en los siniestros viales

Tráfico lanza un año más esta campaña consciente de que las distracciones al volante constituyen el factor concurrente más habitual en los siniestros viales, con 15.707 casos que suponen el 21 % del total; y, en el caso de los accidentes mortales, 444, un 32 %, según explica en un comunicado este lunes.

Unos datos a los que se suma que, según la última campaña realizada del 6 al 12 de octubre de 2025, el 47,4 % de las denuncias fue por utilización del teléfono móvil al volante.

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Un año más, voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (ASPAYM), acompañarán a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles en las provincias de Almería, Ávila, Burgos, Cuenca, Granada, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, La Rioja, León, Lugo, Málaga, Murcia, Palencia, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

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El objetivo es ayudar a concienciar de la importancia de reducir las conductas de los usuarios que implican comportamientos de alto riesgo, que comprometen la seguridad de la circulación y ponen en peligro las vidas de todos y, por otro, mostrar con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los accidentes de tráfico.

El móvil, el motivo más común de distracción al volante

La DGT alerta una vez más de que el uso del teléfono móvil es una de las fuentes más comunes de distracción para los conductores.

La prevalencia autodeclarada del uso del móvil mientras se conduce en 22 países europeos es del 51 % para dispositivos manos libres, 22 % para conversaciones con el teléfono en la mano y 23 % para leer mensajes o revisar redes sociales.

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Las nuevas tecnologías de vehículos para combatir la conducción distraída son prometedoras, resalta la DGT.

Una revisión reciente de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) puso de manifiesto que los mayores beneficios de seguridad correspondían a la alerta de colisión frontal, el frenado automático de emergencia y los sistemas de monitorización del conductor.

El nuevo Reglamento General de Seguridad de la UE hace obligatorio un sistema avanzado de advertencia de distracción al conductor para todos los vehículos nuevos y, en términos de infraestructura, contempla que las bandas sonoras pueden reducir los accidentes por distracción o limitar su gravedad, al igual que se debe evitar la colocación de paneles publicitarios potencialmente muy distractores a lo largo del costado de la carretera.