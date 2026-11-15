Noelia Camacho 15 NOV 2026 - 18:14h.

Según los datos de la Asociación Española de la Carretera, alrededor de 34.000 kilómetros presentan un deterioro muy grave

La seguridad vial no depende únicamente de la responsabilidad de quien conduce

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1.775 personas han muerto en las carreteras españolas. Detrás de esa cifra hay historias de dolor y familias rotas, pero no todos los siniestros tienen su origen en una imprudencia al volante. El estado de las propias carreteras también puede convertirse en un factor de riesgo, mientras las cifras de inversión en mantenimiento están lejos de las necesidades que señalan los expertos.

Según los datos de la Asociación Española de la Carretera, alrededor de 34.000 kilómetros presentan un deterioro muy grave y otros 20.000 un deterioro grave, lo que supone que más de la mitad de la red analizada se encuentra en una situación deficiente. Las peores condiciones se concentran, según esta organización, en comunidades como Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia.

La inversión en carreteras

El problema también tiene una dimensión económica. España destina unos 2.500 millones de euros anuales al mantenimiento de las carreteras, mientras la Asociación Española de la Carretera calcula que serían necesarios alrededor de 5.000 millones cada año y reclama una inversión urgente de unos 13.000 millones para recuperar el estado de la red. El deterioro no solo afecta a la seguridad: también puede incrementar el consumo de combustible, estimado en hasta un 12%.

Las consecuencias pueden ser dramáticas. La DGT atribuye al mal estado de la vía alrededor del 3% de los accidentes, más de un millar durante el último año. Detrás de esos siniestros hay víctimas como Germán, que murió tras chocar contra un pilar sin protección, o Joan, que sufrió un grave accidente cuando circulaba en patinete y una rueda pisó un bache. El impacto le provocó un coma y posteriormente tuvo que aprender de nuevo a caminar y a hablar.

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La seguridad vial no depende únicamente de la responsabilidad de quien conduce. También exige carreteras en condiciones adecuadas, elementos de protección correctamente instalados y un mantenimiento capaz de evitar que un bache, un firme deteriorado o un obstáculo sin protección terminen convirtiéndose en una trampa. Mientras en otros países se pone el foco en la responsabilidad de la infraestructura, en España muchas veces la respuesta ante el deterioro pasa simplemente por señalizar el peligro.