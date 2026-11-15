Noelia Camacho 15 NOV 2026 - 16:17h.

Ella misma ha cedido las imágenes de lo que ocurrió para concienciar a la sociedad

Un muerto y la autopista AP-7 cortada durante horas en Tarragona y Barcelona por cuatro accidentes con cinco camiones implicados

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Elena tiene la pierna derecha amputada por un accidente de tráfico. Ella misma ha cedido las imágenes de lo que ocurrió para concienciar a la sociedad: "Iba por la diagonal muy tranquila cuando de la nada un chico se saltó un semáforo en rojo". "Escuchas cómo tus huesos se van rompiendo. Yo recuerdo ver cómo el fémur de la pierna había salido por la rodilla", afirma.

Lo primero que sintió fue el terror: "Miedo porque sabes que te mueres". Después del accidente, llegaron 18 intervenciones y en total acabaron siendo 30. "Se decidió junto con el equipo médico que se amputase la pierna. La vida no vuelve a ser la misma".

Elena afirma que lo último que sabe de ese conductor es que le "pusieron tres meses de retirada de carnet y una multa por conducción temeraria". "Esa persona no tenía derecho a destrozarnos la vida", lamenta.

El accidente del hijo de Lilo

El hijo de Lilo falleció en un accidente de tráfico. "Iba al instituto con su moto y una furgoneta de reparto salió sin mirar a ningún lado. El conductor dio positivo en el test de drogas: 166 nanogramos en cannabis y 144 nanogramos de cocaína". Él falleció con 20 años y el impacto que tuvo en la familia fue devastador. "Su abuela, mi madre, estuvo en tratamiento psiquiátrico. A medianoche desaparecía y aparecía en el cementerio".

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Para Lilo, ese hombre "no es ninguna víctima": "En esa calle se han quedado muchos sueños y planes de futuro pero lo más importante es que era una vida que no se podrá recuperar. Y, ¿por qué? ¿Por un accidente? Para mí no lo es porque se pueden evitar".

La historia de Arnau

Arnau se sacó el carnet de conducir, ahorró y se compró una moto. Un día empezó a llover y le patinaba la rueda: "Nos lo tomábamos como un circuito. Como eres joven, crees que puedes comerte el mundo, que no te va a pasar nada. Hasta que el día más inesperado te ocurre".

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En el hospital, los médicos vieron que Arnau tenía la C7 multifracturada: "Me pusieron siete plaquetas en el cuello. La vida me ha dado una segunda oportunidad y mejor lotería que eso no hay, hay que aprovecharla".

En España, hay 1.775 víctimas de accidentes de tráfico. Una cifra que se repite cada año y que se ha normalizado. En un mes, hay entre 145 y 170 fallecidos y esta actitud frente a este problema causa mucho dolor a las propias víctimas.