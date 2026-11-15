Todavía existe una ventana de buena mar en el Atlántico entre África y Canarias

Clavijo exige "acelerar" la ayuda a El Hierro y pide al Estado una "respuesta inmediata" al repunte migratorio: la isla "no puede esperar"

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Canarias ha registrado una cifra récord de llegadas de inmigrantes en un solo día. La llegada de un cayuco con 92 personas a El Hierro a las 23:07 horas de este sábado elevó a 1.580 el número de personas desembarcadas en el archipiélago, superando el anterior máximo, registrado el 7 de noviembre de 2020, cuando fueron rescatadas 1.461 personas.

El nuevo récord se produjo en una jornada en la que fueron rescatadas 15 embarcaciones desde tres islas. En el dispositivo participaron seis embarcaciones de Salvamento Marítimo —Diphda, Acrux, Navia, Alpheratz, Mizar y Urania— y dos patrulleras de la Guardia Civil, Río Tajo y Río Guadiato. Los desembarcos se produjeron principalmente en El Hierro, aunque también hubo llegadas a Gran Canaria y Tenerife.

¿Por qué se ha producido este repunte ahora?

¿Pero por qué se ha producido este repunte ahora? Uno de los factores puede ser la situación meteorológica. Todavía existe una ventana de buena mar en el Atlántico entre África y Canarias, aunque está llegando a su fin. De hecho, el anterior récord diario de llegadas también se produjo en noviembre, hace seis años.

A las condiciones del mar se suman otros factores relacionados con Senegal. Durante estos días se han celebrado en el país los Juegos Olímpicos de la Juventud, lo que podría haber provocado una menor presión policial sobre las salidas. También pesa la situación económica y política del país, marcada por una elevada deuda pública y por el descenso de las capturas de los pescadores senegaleses. En este contexto, algunos de ellos estarían recurriendo a la venta de cayucos utilizados posteriormente para el traslado de migrantes.