"Hay que frenar la salida de los kayukos en origen, no en el destino", dicen los vecinos de El Hierro.

La crisis migratoria que sufre la isla de El Hierro tras la llegada masiva de más de 6.000 personas en los últimos días

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A la presión migratoria en Ceuta, se suma ahora la de Canarias. Más de 12.000 inmigrantes han llegado en el último mes y medio a islas como El Hierro con recursos limitados para atender a tanta gente. Los hospitales están desbordados.

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A bordo de la embarcación que acaba de rescatarlos divisamos los rostros de algunos de los más de 200 inmigrantes que surcaban el Atlántico en tres kayukos, son los últimos en llegar, anoche. Otros 200 tocaban tierra en la madrugada, en una realidad. "Basta ya, esto es inhumano", dicen los vecinos, que han visto también cómo se enterraba a uno de los migrantes fallecidos en su intento de llegar a las costas. Los recursos de acogida y sanitarias están al límite. Los vecinos volverán a manifestarse esta tarde.

La declaración de emergencia por valor de 16 millones de euros reforzarán los recursos sanitarios, policiales y la atención y el rescate; también el traslado a otras islas y a la península. Son medidas aprobadas en esta reunión entre gobierno y representantes del archipiélago. Pero entre el vecindario de El Hierro se insiste en otra cuestión. "Hay que frenar la salida de los kayukos en origen, no en el destino".

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Según Clavijo, el gobierno señala la campaña electoral en Gambia y las olimpiadas juveniles que se están celebrando en Senegal como eventos que estarían concentrando los recursos policiales de ambos países, con la consecuente merma de vigilancia en en las zonas de las que parten los kayukos .

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes que pedirá una mayor implicación de la Unión Europea ante el repunte de llegadas de migrantes a Canarias, especialmente a la isla de El Hierro, y ha defendido la necesidad de una respuesta conjunta de los Veintisiete al recordar que el archipiélago es "también frontera exterior" del bloque.

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"Voy a hablar con los comisarios europeos encargados de la política de cooperación, de la política africana y del Mediterráneo para tratar la situación en estos momentos de llegada de migración a la isla de El Hierro", ha explicado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios desde Bruselas, donde ha viajado tras participar en el Consejo de Ministros.

Albares ha insistido en que uno de los objetivos de su desplazamiento a la capital comunitaria es conseguir que la Comisión Europea y los responsables comunitarios de cooperación con África "se involucren decididamente y sigan trabajando conjuntamente con España", al tiempo que ha recordado que Canarias es "también frontera exterior de la Unión Europea, además de ser un territorio importantísimo para España".

De hecho, el ministro se verá este miércoles con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y con el comisario de Asociaciones Internacionales, Josef Síkela, a quienes trasladarán "información de primera mano" sobre el aumento de la presión migratoria en Canarias. Eso sí, esta vez no se reunirá con el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, según ha explicado.

Albares también ha detallado que el Gobierno mantiene contactos con los principales países de origen y tránsito de la migración hacia Canarias, especialmente Senegal y Gambia, con cuyos ministros de Exteriores ha conversado en varias ocasiones durante los últimos días para abordar el incremento de llegadas. "Todos ellos son países prioritarios de la cooperación española. También hay una fuerte presencia de la cooperación de la Unión Europea y por eso voy a hablar con el comisario encargado de ello", ha señalado, advirtiendo además de la presión migratoria procedente del Sahel, especialmente de países como Malí y Níger.

El ministro de Exteriores ha insistido en que "África es un desafío para toda Europa" porque la diferencia de renta lleva a la presión migratoria que "sufren en primer lugar" los países del Sahel y otras zonas del continente como Canarias, por lo que ha hecho un llamamiento a "resolver esta situación lo antes posible".