El último cayuco llegó al puerto de La Restinga, remolcado por la Salvamar Navia de Salvamento Marítimo sobre las 21.20 horas de este domingo

Las lágrimas de una youtuber polaca tras no poder rescatar a 100 migrantes que iban en un cayuco rumbo a Canarias

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Los servicios de emergencias han auxiliado, este domingo, en El Hierro a 68 personas, entre ellas dos mujeres, llegadas en un cayuco a la isla tras cinco días de navegación desde Saint Louise (Senegal), el sexto de una jornada con la que han sumado un total de 362 migrantes.

La embarcación llegó al puerto de La Restinga, auxiliada por la Salvamar Navia de Salvamento Marítimo sobre las 21.20 horas de este domingo. Los integrantes de esta expedición eran de Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

Este fue el sexto cayuco socorrido este domingo en la isla de El Hierro, adonde llegaron 362 personas, entre ellas 27 mujeres y 21 menores.