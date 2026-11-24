Crece la población envejecida en España hasta alcanzar el 21%, el doble que en 1975

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España supera ya los 49.600.000 habitantes, un crecimiento que se asocia al de la inmigración. Concretamente, los residentes extranjeros de Marruecos suponen ya el grupo de población migrante más numeroso en el país superando el millón de personas.

Los marroquíes residentes ocupan el primer puesto en la lista de nacionalidades extranjeras más numerosas en España con una población de 1.0003.312 habitantes. En el segundo lugar de la lista se encuentran los ciudadanos con nacionalidad colombiana que son ya 746.700 personas. A continuación se encuentra Rumanía con una cifra de 602.827 habitantes y, en cuarto lugar, los residentes procedentes de Venezuela que son ya un total de 424.694 personas viviendo en España.

No obstante, pese a la llegada de residentes extranjeros jóvenes, la población de España sigue siendo envejecida y las personas mayores de 64 años ya representan el 21%. El total de personas que superan esa edad constituye una cifra de más de 10 millones de ciudadanos. Una cantidad que supone el doble que en el año 1975 cuando la población mayor de 64 años en España era tan solo del 10,2%.