Tres de cada diez jóvenes quieren conocer donde se encuentran su pareja en todo momento

Fad Juventud ha lanzado en redes sociales una serie de 11 piezas de sensibilización dirigidas a jóvenes

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El 31% de los jóvenes considera que debe saber dónde está su pareja en todo momento y el 22,9% interpreta los celos como una prueba de amor. Así se desprende de los estudios 'Vínculos polarizados. Rastreando la influencia de las narrativas reactivas en la sociabilidad juvenil' y Juventud y Violencia contra las mujeres: percepciones y realidades en un contexto de polarización realizado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud y difundidas con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según estas investigaciones, el hecho de que tres de cada diez jóvenes quieran conocer donde se encuentran su pareja, no retrata a una juventud que acepte de forma generalizada la violencia contra las mujeres, sino que ponen de manifiesto las contradicciones que atraviesan la construcción de las relaciones afectivas.

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Los límites entre cuidado y control

La comunicación, el respeto y la autonomía personal aparecen como valores deseables, mientras que determinadas prácticas de vigilancia digital pueden llegar a interpretarse como expresiones de preocupación, confianza o compromiso.

La dificultad para reconocer estas conductas no reside únicamente en lo que ocurre, sino también en cómo se interpreta. Revisar el teléfono móvil, preguntar por la ubicación o exigir disponibilidad constante puede valorarse de forma distinta según el tono utilizado, el contexto de la relación o la percepción de que existe consentimiento. Así, los límites entre cuidado y control se desplazan hacia interpretaciones personales que pueden dificultar la identificación de situaciones de desigualdad.

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Esta convivencia de discursos y prácticas también se refleja en las relaciones entre chicos y chicas, que presentan más puntos de encuentro de los que sugieren los debates públicos sobre género. La comunicación, el consentimiento, el respeto al espacio propio y el apoyo mutuo son aspiraciones compartidas, incluso entre jóvenes que mantienen posiciones diferentes ante el feminismo.

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Más que una ruptura generalizada de los vínculos entre hombres y mujeres jóvenes, lo que se observa es la expansión de discursos que los presentan como grupos enfrentados y con intereses incompatibles.

Ambos trabajos de investigación profundizan, mediante metodologías cualitativas, en las relaciones afectivas juveniles, las percepciones sobre la violencia contra las mujeres y la influencia de los discursos polarizadores.

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En 'Vinculos polarizados. Rastreando la influencia de las narrativas en la sociabilidad juvenil', financiado por la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad, se recogen las aportaciones de 43 jóvenes de entre 16 y 29 años a través de seis grupos de discusión y tres entrevistas individuales.

El segundo, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, combina seis grupos de discusión con adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años y cuatro entrevistas en las que participaron cinco expertas.

"No podemos abordar la violencia machista enfrentando a chicos y chicas ni responsabilizando a una generación de desigualdades que atraviesan al conjunto de la sociedad. La prevención pasa por escuchar a las personas jóvenes y acompañarlas en la construcción de relaciones libres de violencia", ha indicado Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud.

Refuerzo de roles

Uno de los principales efectos de los discursos antifeministas es que refuerzan roles tradicionales en las relaciones afectivas. Entre los chicos sigue presente la expectativa de que sean ellos quienes tomen la iniciativa al ligar y asuman el riesgo del rechazo. Cuando no lo hacen, pueden ser etiquetados como "princesos". Esta presión llega a interiorizarse.

También circula la idea de que los hombres lo tienen más difícil para encontrar pareja porque se percibe que las mujeres disponen de mayor capacidad de elección. En la manosfera --conjunto de comunidades digitales, foros, persiles en redes entre otros que promueven modelos de masculinidad tradicional--, este concepto se conoce como hipergamia o hoe inflation, y desde esta percepción se presentan las relaciones como una competición en la que los chicos parten de una posición de desventaja por culpa de las mujeres. "Estas narrativas pueden influir incluso entre quienes no se identifican con el antifeminismo, incorporándose a su manera de interpretar las relaciones", según Fad.

La investigación 'Vínculos polarizados' muestra que esta influencia no es uniforme. Las jóvenes que se reconocen feministas tienden a cuestionar estos discursos con mayor claridad, mientras que entre quienes se distancian del feminismo aparecen con más frecuencia argumentos que naturalizan determinadas desigualdades. Por ello, entienden los autores de los estudios, la prevención debe atender a las inseguridades que aprovechan estas narrativas y ofrecer referentes de masculinidad alejados de los mandatos tradicionales.

Por su parte, la investigación 'Juventud y violencia contra las mujeres: igualdad, resistencias y contranarrativas' muestra cómo determinadas prácticas de vigilancia llegan a normalizarse dentro de las relaciones afectivas . Compartir la ubicación, por ejemplo, puede comenzar como una costumbre entre amistades y trasladarse después a la pareja sin que exista una nueva decisión. Sin embargo, facilitar las contraseñas personales genera mayores reservas, especialmente por sus implicaciones para la privacidad.

Algunas justificaciones del control también se aprenden antes de las primeras relaciones sentimentales. Entre determinadas adolescentes, la vigilancia familiar se acepta como una forma de protección. "Esta asociación entre vigilar y cuidar puede trasladarse posteriormente a la pareja, haciendo que algunas exigencias resulten más fáciles de justificar", apunta el estudio.

Además, aunque "el vocabulario explícito del amor romántico desaparece y los celos no se reivindican abiertamente como una prueba de amor, los criterios románticos tradicionales --exclusividad y compromiso-- operan como norma y criterio para evaluar las relaciones y las exigencias vinculadas a estas".

Aunque las personas jóvenes reconocen distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres, su valoración puede cambiar ante situaciones concretas. Una conducta inicialmente identificada como control puede relativizarse si se atribuye a la inseguridad de quien la ejerce, a sus buenas intenciones o a un consenso previo en la pareja.

Campaña para reflexionar

Esta relativización también aparece en los debates sobre violencia machista, donde los argumentos sobre las denuncias falsas o la supuesta desprotección de los hombres pueden desplazar la atención de las desigualdades que sufren las mujeres.

Sin embargo, estas narrativas también encuentran respuestas críticas entre las propias personas jóvenes. La prevención pasa, por tanto, por ayudar a reconocer cuándo una práctica cotidiana limita la autonomía de la pareja, independientemente de cómo se justifique.

Fad Juventud ha lanzado en redes sociales una serie de 11 piezas de sensibilización dirigidas a jóvenes basadas en los hallazgos de la investigación 'Vínculos polarizados' . Las piezas recogen lo que chicos y chicas que participaron en el estudio respondieron sobre la comunicación, el apoyo mutuo o el espacio propio en la pareja, y muestran que, en muchas cuestiones, sus miradas están más cerca de lo que sugieren los discursos polarizadores.

Además algunas de ellas revisan expresiones que circulan entre jóvenes, como la idea de que los celos son una prueba de amor, para invitar a la reflexión y abrir espacios de diálogo.