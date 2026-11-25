Entre los ocupantes de la precaria embarcación se encuentran siete mujeres y cuatro menores

Llega una mujer con una bebé de cuatro días, nacida a bordo de un cayuco tras atravesar el Atlántico y superar la ruta migratoria más peligrosa

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Un tercer cayuco ha llegado este miércoles por sus propios medios al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, con 65 ocupantes, todos ellos senegaleses.

Fuentes de los equipos de emergencias han informado a EFE que el cayuco ha llegado sobre las 16:10 horas al puerto herreño tras siete días de navegación desde su salida del puerto de Mbour, en Senegal.

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Entre los ocupantes de la precaria embarcación se encuentran siete mujeres y cuatro menores. Después de la cifra récord registrada ayer cuando llegaron 14 cayucos a la isla con 1.971 ocupantes, durante esta madrugada llegó una embarcación con 88 migrantes, entre ellos ocho mujeres y cinco mejores.

Estas personas procedían de Senegal, Costa de Marfil, Gambia y Guinea y llevaban siete días de navegación desde su salida de Banjul, en Gambia.El segundo cayuco llegó sobre las ocho de la mañana con 102 personas, entre ellos cuatro mujeres y ocho menores.

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Según sus testimonios, llevaban siete días de travesía desde Senegal con personas de esta nacionalidad, de Mali y Guinea. Fuentes de los servicios de emergencias han informado que está prevista la llegada de una nueva embarcación localizada por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.