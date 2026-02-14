Pablo, de 20 años, vestía chaqueta negra y roja y deportivas Jordan en el momento de su desaparición

La Policía Nacional busca a Pablo Cebolla Guerrero, un vecino de Alhama de Aragón, que fue visto por última vez la madrugada del jueves al viernes, 13 de febrero, en la entrada de la discoteca Kenbo de Zaragoza. La familia pide ayuda a través de las redes sociales para encontrarlo.

Pablo, de 20 años, vestía chaqueta negra y roja y deportivas Jordan en el momento de su desaparición. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de su paradero. La familia solicita la colaboración ciudadana para recabar cualquier dato que pueda ayudar a localizar al joven. Cualquier información puede comunicarse al teléfono 689 35 76 10 o al 091.

Los familiares y conocidos de Pablo han difundido el aviso para intentar localizar al joven que desapareció el 13 de febrero en la entrada de una discoteca Kenbo. La ultima vez que lo vieron llevaba una cazadora roja, vaqueros, zapatillas Jordan negras y una sudadera negra.

Tiene 20 años, mide 1,80, es de complexión delgada, pelo castaño, ojos negros y lleva gafas graduadas. Su familia pide la colaboración ciudadana y hace un llamamiento para difundir el aviso y ampliar el alcance de la búsqueda del joven.

En caso de tener cualquier tipo de información sobre el paradero de Pablo, desde el CNDES se insta a comunicarlo a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fundación ANAR o al propio centro nacional.