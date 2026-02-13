Iván Sevilla 13 FEB 2026 - 15:57h.

Piden ayuda ciudadana para encontrar a Manolo, de 59 años y desaparecido en Berja, Almería

Manuel Agustín G.G. vestía una camisa a cuadros multicolor, chaleco y pantalón vaquero azul oscuro

AlmeríaAlerta emitida en redes sociales porque buscan a Manolo, un hombre de 59 años que se encuentra desde el 7 de febrero desaparecido en la localidad de Berja (Almería).

Tanto el Centro Nacional de Desaparecidos como el ayuntamiento del municipio piden colaboración ciudadana para encontrarle cuanto antes. Mientras también se sigue tratando de localizar a Sonia en Oropesa de Mar.

Sobre el varón casi sexagenario se han difundido algunos datos de su apariencia física, junto a una fotografía algo borrosa de su rostro, pero que sirve para poder identificarle.

Según detalló el CNDES en su publicación del 10 de febrero, aunque lo conocen como Manolo, su nombre es Manuel Agustín con apellidos cuyas iniciales son G.G. Mide 1,80 metros de estatura y pesa 60 kilogramos.

De constitución delgada, tiene el pelo canoso y corto, al menos en la imagen compartida de él. También se sabe que sus ojos son de color marrón. Nació el 27 de mayo de 1966.

Vestía camisa multicolor y tejano azul oscuro

Por otro lado, se ha dado a conocer que el día que se le perdió la pista llevaba puesta una camisa a cuadros multicolor (de manga larga) y un chaleco acolchado. Además de un pantalón vaquero estilo tejano, azul oscuro.

Con toda esta información, si alguien lo ha visto o lo ve, debe comunicarlo de inmediato al 062 de la Guardia Civil o a cualquier otro teléfono de emergencias, ya sea el 112 o la Policía.

Organizada una batida con voluntarios en Berja

Recuerdan que cualquier detalle puede ser importante para dar el paradero de Manolo. Precisamente para este 14 de febrero, se ha organizado en su pueblo una batida de búsqueda.

El Ayuntamiento de Berja ha pedido "la colaboración de todas las personas posibles" que participen como voluntarias en las labores de rastreo que se harán, con punto de partida en los aparcamientos del campo de fútbol.

A las 9 horas están citados quienes deseen unirse y quienes no lo hagan, pueden difundir la situación en la que se encuentra el vecino. Porque "toda ayuda" es buena, recuerdan.