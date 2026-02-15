Redacción Andalucía Europa Press 15 FEB 2026 - 16:25h.

La víctima ha fallecido tras haber estado hospitalizada muy grave a causa del disparo que recibió

El ataque con el arma de fuego se produjo en la calle Miguel de Unamuno de Linares a las 22:15 horas

JaénUn hombre de 49 años ha muerto en el centro hospitalario donde permanecía ingresado después de ser tiroteado este 14 de febrero en la localidad de Linares (Jaén). El presunto autor del disparo está detenido.

Así lo han confirmado fuentes policiales a Europa Press, tras los hechos que sucedieron en la calle Miguel de Unamuno del municipio, poco antes de las 22:15 horas, cuando emergencias fue alertada.

El 112 de Andalucía movilizó a sanitarios del 061, que atendieron in situ a la víctima herida de bala. Fue evacuada de inmediato al Hospital San Agustín, con un "pronóstico grave", según indicaron.

Arrestado poco después del suceso

Finalmente, los médicos no han podido salvarle la vida y ha fallecido debido al estado de gravedad en el que se encontraba. La Policía Nacional arrestó poco después del ataque al supuesto implicado en el mismo.

Tras morir el afectado, se le acusa de un delito de homicidio y la investigación sigue abierta para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.