Una patrulla de la Guardia Civil acudió tras recibir una llamada alertando por la actitud violenta de un hombre en una exdplotación de Almonte, Huelva

Un hombre ha fallecido en Almonte (Huelva) este miércoles después de que agentes de la Guardia Civil "tuvieran que repeler" el ataque del mismo con arma blanca hacia uno de ellos.

El fallecido supuestamente se abalanzó para tratar de apuñalar a uno de los agentes tras realizar estos varios disparos de advertencia al aire para intentar detener a esta persona.

Alerta por un hombre en "actitud extraña, gritando y esgrimiendo un arma blanca"

Según han indicado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, dos patrullas de seguridad ciudadana acudieron esta madrugada a un aviso en una finca del municipio almonteño, donde los testigos informaban de un hombre en "actitud extraña, gritando y esgrimiendo un arma blanca" dentro de unos módulos de descanso.

Al ver a los agentes llegar, el hombre, supuestamente, salió del módulo y se dirigió a los guardias civiles portando el arma y profiriendo amenazas de muerte. En este contexto, los agentes realizaron varios disparos de advertencia al aire para intentar detener a esta persona quien, haciendo caso omiso, se abalanzó sobre uno de los guardias civiles.

En esta situación, según indica la Guardia Civil, el agresor y el agente "cayeron al suelo", momento en el que "para repeler el apuñalamiento tuvo que hacer uso de su arma oficial con el que el agresor resultó herido". A su llegada los servicios médicos certificaron su muerte.

De otro lado, el agente acabó lesionado a consecuencia de la caída y tuvo que ser trasladado al hospital. La Guardia Civil investiga las causas del suceso.