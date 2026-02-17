El menor presuntamente utilizó un arma blanca para agredir a su padrastro y le hizo varios cortes en el antebrazo

Un menor de 13 años ha apuñalado a su padrastro, un hombre de 32 años y de nacionalidad colombiana, durante una reyerta familiar en una vivienda ubicada en la calle Vizcaya, en Alcorcón. Según informa 'El Mundo', los hechos ocurrieron en la casa familiar el pasado viernes a las 15:26 horas. Todavía se desconocen todavía las circunstancias.

Todo ocurrió en una discusión que acabó en un enfrentamiento físico. El menor presuntamente utilizó un arma blanca para agredir a su padrastro, que sufrió varios cortes en el antebrazo.

El menor recibió el alta y regresó a su casa con su madre

La Policía Nacional y sanitarios del Summa 112 se desplazaron hasta el lugar para atender al hombre herido y a su hijo, que también presentaba cortes de carácter leve. Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario Fundación Alcorcón para recibir asistencia médica. Según las primeras informaciones, las heridas no eran de gravedad.

El menor, al ser inimputable por tener menos de 14 años, no puede ser procesado penalmente; ya que es la edad mínima establecida por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Una vez que recibió el alta médica, el niño regresó a su casa junto a su madre.

Los agentes se centran ahora en esclarecer las causas de los hechos y el origen de la agresión. Todas las hipótesis están abiertas y, entre ellas, figura la posibilidad de que el padrastro pudiera haber herido al menor al intentar defenderse del ataque. Por el momento, no constan detenciones y el caso permanece bajo investigación policial.