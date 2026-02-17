Scortland Yard investiga el misterioso asesinato de Lorik Abazi, de 22 años en Valley Retail Park

Abazi era uno de los tres hombres que fueron encontrados con heridas de arma blanca en el Valley Retail Park.

Scortland Yard investiga el misterioso asesinato de Lorik Abazi, de 22 años en Valley Retail Park en las primeras horas de la mañana del domingo. La familia ha reaccionado con un comunicado en el que señala que “Lorik era un joven cariñoso, inteligente, con un buen sentido del humor y con todo el futuro por delante. Nosotros, sus padres, su hermano, su novia, sus abuelos, su familia y sus amigos, lo queríamos mucho. Una luz se apagó en nuestras vidas y estamos devastados por su pérdida. Les pedimos que nos respeten en estos momentos".

Pero la muerte de Lorik Abazi no deja de resultar extraña, tanto que Scortland Yard pide a cualquier testigo o persona que tenga información que la presente. También han solicitado que cualquier persona con información, ya sea de cámaras de seguridad o de coche, que pueda ser relevante para la investigación, la envíe en línea a través del Portal Público de Incidentes Graves.

Abazi era uno de los tres hombres que fueron encontrados con heridas de arma blanca cuando la policía y la ambulancia acudieron al lugar de los hechos. Ya se han realizado varios arrestos.

Dos mujeres, ambas de 25 años, y un hombre de 28, fueron arrestados bajo sospecha de asesinato. Una de las mujeres ha sido puesta en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación, mientras que las demás permanecen bajo custodia. Dos hombres de 21 años, heridas de arma blanca, también fueron arrestados. Otras dos mujeres, de 21 y 22 años, también fueron arrestadas. La joven de 21 años fue puesta en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones, y la mujer de 22 años permanece bajo custodia policial.