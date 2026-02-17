El servicio médico llegó 20 minutos después, cuando el edificio ya había sido desalojado por los propios vecinos

El incendio de Manlleu, Barcelona, con cinco adolescentes muertos, uno de los más trágicos de los últimos años, solo superado por el de Campanar en 2024

El equipo de 'Informativos Telecinco' accede al trastero en el que han fallecido los cinco menores ubicado en la última planta de un edificio en Manlleu, Barcelona. "Es un sitio sin ventana, sin nada", explica una de las vecinas. Poco antes de las 21:00 horas de la noche, fueron los propios vecinos -que hoy regresan a sus casas- los que llamaron a emergencias.

“Ella fue una de las primeras que abrió la puerta y vio todo y empezó a llamar a todos los vecinos para que salgan para fuera", dice una joven en referencia a la persona que avisó a todo el vecindario. Pero la mujer no puede casi ni hablar tras la tragedia: "Estoy muy triste".

El servicio médico llegó 20 minutos después, cuando el edificio ya había sido desalojado y se encontraron a los fallecidos en el interior. "Los años que estábamos juntos, cuando me enteré, era como si me estuviese muriendo por dentro", dice una persona que conocía a las víctimas y que ha preferido tapar su rostro. "Me ofrecieron venir ayer pero dije que no, o sea, que me salvé por los pelos", añade.

Los residentes del edificio aseguran que es muy común que los adolescentes se metan en los trasteros. "Se reúnen aquí como hemos hecho todos de pequeños, que buscamos una cabaña, un local", afirma un vecino. Todos ellos estudiaban en este instituto que hoy ha suspendido varias de sus clases.

"Y no sabemos cómo se han quedado ahí y no han podido salir. Son nueve menores", resalta una joven. Sin duda, una tragedia que ha dejado a la localidad consternada. De momento, se conoce que los adolescentes murieron por intoxicación de humo, aunque los Mossos d'Esquadra investigan todavía el origen del incendio.