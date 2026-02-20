El acusado por el asesinato de su hijo de 10 años en Tenerife, no tenía antecedentes ni denuncias previas

Un hombre mata a su hijo de 10 años en Arona, Tenerife y hiere de gravedad a su pareja

Un niño de tan solo 10 años ha sido asesinado presuntamente a manos de su padre. Es el último caso de violencia machista de este año. El hombre ha matado al menor y ha herido a la madre tras un forcejeo con la Guardia Civil. Finalmente ha sido abatido por uno de los agentes. Informa en el vídeo Romen García.

Los hechos se produjeron en torno a la una de la mañana. Los gritos de la mujer pidiendo auxilio alertaron a los vecinos, que intentaron entrar en la vivienda, pero el hombre fuera de sí se abalanzó sobre ellos, machete en mano y también sobre los dos agentes de la Guardia Civil.

Hirió a uno de ellos y los persiguió hacia fuera del edificio donde fue abatido. Dentro de la vivienda encontraron una escena de violencia terrorífica: el cadáver del niño de 10 años y la mujer herida de extrema gravedad, quien encuentra ahora mismo hospitalizada en estado crítico. El hombre no tenía antecedentes ni constaban denuncias previas en el sistema VioGén.

Se abalanzó a los agentes

Los vecinos, al escuchar los gritos, intentaron entrar en la casa: "Los tres vecinos intentando abrir la puerta, pero era imposible", afirma uno de ellos. Como no podían acceder, llamaron a emergencias y una patrulla de la Guardia Civil que estaba en la zona llegó al barrio de Cabo Blanco en apenas unos minutos: "Nada más llegar ellos, salió para fuera como un loco".

El presunto parricida, armado con un machete platanero, se encaró con los agentes. Le pidieron que soltara alarma, pero se abalanzó sobre uno de ellos y le dio un machetazo en la clavícula. En ese momento, el hombre fue abatido en la calle: "Disparó y cayó al suelo. El hombre no pudo hacer otra cosa sin disparar".

Pronto llegaron los refuerzos y entraron en el piso donde vivía la familia. Allí encontraron el cuerpo del niño de 10 años y a Almudena, su madre, con múltiples heridas, pero todavía con vida. El presunto asesino mató a su hijo y a su perro, y lo intentó con la mujer que se encuentra en estado muy crítico.