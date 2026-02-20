Tres detenidos tras el apuñalamiento grave a una mujer de 56 años en Puente de Vallecas, Madrid

El suceso ha tenido lugar a las 19:15 horas en la calle Lele Del Pozo en Puente de Vallecas

La lesión ha sido provocada por la agresión con un cuchillo de grandes dimensiones

Una mujer de 56 años ha resultado herida de gravedad tras una agresión con arma blanca en el barrio de Vallecas, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. La Policía ha detenido a una vecina de la víctima como presunta autora del ataque.

El suceso ha tenido lugar a las 19:15 horas en la calle Lele Del Pozo, donde Summa 112 ha atendido a la mujer que presentaba una herida en hemitorax izquierdo. La lesión ha sido provocada por la agresión con un cuchillo de grandes dimensiones.

Detenida una vecina

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, como presunta autora del apuñalamiento ha sido detenida una vecina, con la que la herida había iniciado una discusión. Además, un hombre y una mujer han sido arrestados por un presunto delito de allanamiento de morada, al intentar entrar al domicilio.

Los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid han atendido y estabilizado a la víctima, que ha sido trasladada grave al hospital Gregorio Marañón.