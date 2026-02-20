La presunta víctima es una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, según ha confirmado la Conselleria de Servicios Sociales

La Guardia Civil investiga el caso y las diligencias continúan abiertas para esclarecer lo ocurrido

CastellónUn menor está siendo investigado por la Guardia Civil por un presunto delito de agresión sexual a una compañera de su misma edad en un instituto de la ESO de la localidad castellonense de Vinaròs.

Los hechos habrían tenido lugar el pasado martes 17 de febrero en el interior del centro de Secundaria y la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la dirección del instituto ante las autoridades, según han fuentes conocedoras del caso citadas por EFE.

La presunta víctima, una menor tutelada por la Generalitat Valenciana

La presunta víctima es una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, según ha confirmado la Conselleria de Servicios Sociales.

Por el momento, no han trascendido más detalles para preservar la identidad de las personas implicadas, dado que son de menores de edad, y las diligencias continúan abiertas para esclarecer lo ocurrido.