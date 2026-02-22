El presunto autor apuñaló también varias veces a su padre, pero en este caso las heridas no fueron graves

El sospechoso, tras ser detenido, ingresó en el área de Psiquiatría de Son Espases

PalmaEl hombre de 90 años que este sábado fue supuestamente apuñalado varias veces por su nieto en su domicilio en Son Ferriol continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Son Espases en estado grave.

Los hechos ocurrieron este sábado sobre las 13.00 horas cuando el supuesto agresor acuchilló unas diez veces a su abuelo, según informó la Policía Nacional.



El anciano sufrió una herida muy grave el ojo y fue trasladado al Hospital de Son Espases, donde fue intervenido de urgencia.

El presunto autor apuñaló también varias veces a su padre, pero en este caso las heridas no fueron graves.

El sospechoso, tras ser detenido, ingresó en el área de Psiquiatría de Son Espases. De momento se desconocen los motivos de la agresión.