La Policía Nacional ha detenido a un joven por supuestamente apuñalar con un cuchillo de cocina a su abuelo y a su padre en su domicilio en Son Ferriol, en Palma.

Los hechos han ocurrido sobre las 13.00 horas de este sábado, según ha informado la Policía Nacional, cuando el supuesto agresor ha apuñalado unas diez veces a su abuelo. La herida más grave le ha alcanzado el ojo.

Como consecuencia de la agresión, el abuelo ha sido trasladado al Hospital Universitario de Son Espases, donde lo están operando con diagnostico grave.

Igualmente, el presunto autor ha apuñalado varias veces también a su padre, aunque las heridas no han sido graves.

El sospechoso, tras ser detenido, ha ingresado en el área de Psiquiatría de Son Espases. De momento se desconocen los motivos de la agresión.