La madre del presunto asesino de Sarriguren ha resultado herida de gravedad por su propio hijo tras intentar evitar el ataque

Una mujer de 28 años con cuatro hijos, la víctima del crimen de Sarriguren, Navarra: no constaba en el sistema Viogen

SarrigurenNuevo crimen machista en Sarriguren, en Navarra. Un hombre ha matado a su pareja y ha herido grave a su propia madre que intentaba parar el ataque. Tras el asesinato, el presunto agresor ha sido detenido. La víctima mortal es una mujer de 28 años, madre de cuatro hijos de corta edad y que no constaba en el sistema Viogen.

En el ataque también ha sido herida de gravedad la madre del supuesto agresor. Así lo han confirmado a EFE diversas fuentes cercanas a la investigación un día después de que tuvieran lugar los hechos por los que la Policía Foral detuvo al hombre, de 30 años, al que se acusa también de agredir a su madre, suegra de la víctima, una mujer de 59 años, que fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra.

Repulsa tras el asesinato

La familia residía en la calle Reino de Navarra, donde esta mañana seguía trabajando la Policía Foral, a la espera de que la Policía Judicial continuara con las labores de investigación.

El municipio ha amanecido conmocionado y el Ayuntamiento del Valle de Egüés, situado a escasos metros del lugar de los hechos, ha reunido de forma extraordinaria a su Junta de Portavoces para aprobar una declaración institucional por la que el municipio estará de luto los próximos tres días.

Los concejales y concejalas, encabezados por la alcaldesa, Xuriñe Peñas, han comparecido ante los medios de comunicación para leer la declaración por la que se ha convocado también a los vecinos y vecinas a una concentración esta tarde, a la que acudirán miembros del Gobierno de Navarra y del Parlamento foral.

La "máxima repulsa y la más profunda indignación" del Ayuntamiento ante estos hechos, se recoge en la declaración institucional.

Los vecinos de la localidad arropan a la familia de la víctima

Cientos de vecinos de Sarriguren junto con representantes de las instituciones navarras se han concentrado durante la tarde de este sábado 21 de febrero a las puertas del Ayuntamiento del Valle de Egüés para condenar el asesinato de la joven de 28 años y para expresar su apoyo a los familiares y allegados de la víctima.

El acto ha tenido lugar a las 17.00 horas y se ha desarrollado de manera silenciosa durante varios minutos, hasta que la alcaldesa del Valle de Egüés, Xuriñe Peñas, ha pedido a todos los asistentes un aplauso en homenaje a la víctima, que ha sido respaldado por todos los presentes.

Representantes del Consistorio han portado una pancarta con el mensaje 'No más violencia machista'. Han estado acompañados por el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; así como representantes de los distintos partidos políticos.

El 016 atiende las 24 horas del día

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.