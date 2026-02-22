Se han llevado detenidos a los progenitores con el fin de intentar dilucidar si han tenido algún grado de implicación

ValenciaLa Policía Nacional ha detenido este domingo al padre y a la madre del hombre que había sido arrestado previamente acusado de matar a puñaladas a un vecino en Benimàmet (Valencia), según han informado a EFE fuentes policiales.

Las mismas fuentes han señalado que se han llevado detenidos a los progenitores con el fin de tomarles declaración e intentar dilucidar si han tenido algún grado de implicación en el crimen cometido a primera hora de esta tarde en un edificio de Benimàmet.

Los agentes han encontrado en el interior de la casa al hombre fallecido

El homicidio se ha producido sobre las 15:35 horas, cuando una vecina ha llamado al 112 tras escuchar golpes y ruidos en una vivienda de un edificio ubicado en la calle Gavarda y al llegar los agente se han encontrado en el interior de la casa a un hombre de 59 años fallecido por arma blanca y al presunto agresor, un hombre de 35 años, ambos vecinos.

Los agentes han detenido por un delito de homicidio al supuesto agresor, un hombre de nacionalidad rumana, y posteriormente se ha detenido también a sus padres con el objetivo de intentar aclarar si han podido ayudar a cometer el crimen.