Buscan a Paula, una menor de 15 años desaparecida en Elche

19 FEB 2026 - 14:50h.

La adolescente fue vista por última vez este miércoles y desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas advierten que necesita medicación por lo que piden la colaboración ciudadana

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha emitido este jueves una alerta por la desaparición de Paula L.M., una menor de 15 años que fue vista por última vez este miércoles 18 de febrero en localidad alicantina de Elche.

La adolescente, que necesita medicación, mide 1,60 metros, tiene los ojos marrones y el pelo castaño.

Desde el CNDES se solicita la colaboración ciudadana para compartir la alerta y facilitar información en el caso de que haya sido vista en las últimas horas a través del teléfono 091 de la Policía Nacional o del 116000 de la Fundación ANAR, que ayuda a niños y adolescentes en riesgo.