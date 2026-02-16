Alberto Rosa 16 FEB 2026 - 18:09h.

Al operativo de búsqueda se han sumado efectivos del Cuerpo de Bomberos con medios acuáticos y voluntarios de Protección Civil

Buscan a un hombre desaparecido tras caer al Guadiana desde su embarcación en Sanlúcar, Huelva

Compartir







Continúa la búsqueda en Zaragoza de Pablo Cebolla, el joven de 20 años natural de Alhama de Aragón que fue visto por última vez en la madrugada del pasado viernes en las inmediaciones de la discoteca Kenbo, en el Casco Histórico de la ciudad. La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha informado hoy de que efectivos del Cuerpo de Bomberos con medios acuáticos y voluntarios de Protección Civil se han sumado a las labores de búsqueda.

Los efectivos han estado durante el fin de semana comprobando el río Ebro. Este lunes, sin embargo, la crecida del río ha complicado las labores de búsqueda. Tal y como ha asegurado Chueca, este lunes el Ebro pasa por la capital aragonesa con 1.200 metros cúbicos por segundo. Algo que complica “bastante” los trabajos.

PUEDE INTERESARTE El FBI encuentra ADN en un guante hallado cerca de la casa de Nancy Guthrie, que parece coincidir con el del sospechoso

Mientras, la ciudad busca incansablemente al joven. Tanto es así que durante todo el fin de semana, numerosos voluntarios han recorrido diferentes puntos de la ciudad. La familia difundió también nuevas fotografías con el objetivo de refrescar la memoria de los ciudadanos y acelerar cualquier posible pista que ayude a dar con Pablo.

A pesar de los esfuerzos, las pistas recibidas en las últimas horas han resultado ser negativas. “Nos llegó por ejemplo una información de que había sido visto en Casetas, pero resultó ser falsa”, han asegurado fuentes del entorno de Pablo, recogidas por ‘Aragón Digital’.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se trataba de un maquinista de tren que creyó ver a Pablo bajando en la estación de Casetas, aunque finalmente pareció tratarse de una confusión con otra persona con la que guarda un gran parecido físico con el parecido.

Durante el fin de semana se han realizado varias batidas por los polígonos, y el domingo se dividieron en grupos que cubrieron las posibles rutas que podría haber hecho el joven. También se preguntó a locales y comercios con cámaras de seguridad, pero por el momento no se ha encontrado ninguna información relevante.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para el rastreo, los Bomberos de Zaragoza han movilizado dos equipos acuáticos, uno con una zódiac y otro con una moto acuática, que buscan al joven en las dos orillas del río, apoyados por drones.

La colaboración ciudadana es clave

Por parte de la Policía Nacional, han informado este lunes de que mantienen el dispositivo de búsqueda del joven en el entorno del Ebro y la ribera con un helicóptero, drones, guías caninos y el apoyo de los bomberos.

Pablo Cebolla Guerrero fue visto por última vez en la entrada de la discoteca Kenbo, en el casco histórico de la ciudad de Zaragoza, en la madrugada del viernes 13 de febrero. En ese momento vestía una cazadora roja y negra, vaqueros claros y zapatillas Jordan negras.

En caso de tener cualquier tipo de información sobre el paradero de Pablo, desde el CNDES se insta a comunicarlo a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fundación ANAR o al propio centro nacional.