Detenido un hombre de 38 años en Vitoria-Gasteiz por amenazas de muerte y maltrato habitual a expareja

Un hombre de 38 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz por amenazas de muerte y maltrato habitual a expareja, según ha informado el Ayuntamiento través de un comunicado.

Los hechos se produjeron poco antes de las cuatro de la tarde de este pasado domingo, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a un domicilio del barrio de Arriaga-Lakua, ya que una mujer había tenido que refugiarse en una vivienda vecina para huir de su expareja.

Al parecer, la mujer había tenido una discusión con su expareja, que le había proferido diversos insultos y amenazas de muerte.

Tras escuchar también la versión de un testigo de los hechos, la patrulla acudió a la vivienda de la víctima para entrevistarse con su expareja. Sin embargo, el varón se encontraba muy alterado y, como resultó muy complicado calmarlo para aclarar lo ocurrido, los agentes solicitaron una ambulancia para que lo atendiera, tras lo que fue trasladado de forma involuntaria a un centro hospitalario.

Una vez que fue dado de alta, se dictó una orden de detención, atendiendo al riesgo que pudieran correr la víctima y el hijo de ambos, menor de edad, y una patrulla acudió en su busca y lo localizó en el mismo portal, donde procedió a detenerlo.