Los servicios de emergencias han recuperado este lunes un cadáver que ha aparecido flotando frente al Auditorio Mar de Vigo, según ha confirmado el 112 Galicia.

En concreto, la Central de Emergencias recibió el aviso de la Autoridad Portuaria minutos antes de las 17:00 horas a través de una llamada en la que informaba de la aparición de este cuerpo entre la zona de Beiramar y O Berbés.

De este modo, se alertó a la Policía Nacional, a la Policía Local, Gardacostas, Guardia Civil y a los bomberos. Con todo, fuentes policiales han apuntado que, debido al estado de descomposición del cuerpo, se desconocen por ahora las circunstancias de qué pudo haberle ocurrido a esta persona, a la espera de realizarse la autopsia.

No pudieron salvarle la vida

Los servicios de emergencias de Galicia han informado del rescate del cadáver a través de un post en redes sociales. La información ha sido ampliada en la página web. En el comunicado informan de que el cuerpo fue encontrado poco antes de las cinco.

Unas personas fueron quienes realizaron la llamada telefónica a urgencias advirtiendo sobre la presencia del cuerpo de una persona flotando en el mar, cerca del auditorio de Vigo. Hasta el lugar acudieron agentes del Servicio Gallego de Emergencias Sanitarias, de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar la muerte de esa persona, no pudieron hacer nada por salvarle ya que encontraron el cuerpo ya fallecido.