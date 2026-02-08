Europa Press 08 FEB 2026 - 21:40h.

Hallan en el embalse de Ventosela, en Ribadavia, el cadáver de una persona

Los agentes de la Guardia Civil tratan de averiguar la identidad de la víctima

RibadaviaEl cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado en el embalse de Ventosela, en Ribadavia (Ourense). Los agentes de la Guardia Civil tratan de averiguar la identidad de la víctima y los forenses de determinar las causas del fallecimiento.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, a las 18.30 horas de este domingo, miembros del GES de Ribadavia avisaron de un operativo de rescate de un cadáver en el embalse de Ventosela.

El hallazgo del cadáver

A su llegada, el equipo de emergencia retiró el cuerpo y activaron el protocolo de intervención médico-forense debido a que se desconocen las causas del fallecimiento. También, los agentes trataron de identificar a la persona.

El 112 Galicia solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento. Además, los agentes de la Guardia Civil contaron con el apoyo de agentes de la Policía Local.