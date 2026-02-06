Logo de telecincotelecinco
Aparece flotando el cadáver de una persona en una playa de Peñíscola, en Castellón

CastellónEl cadáver de una persona ha sido hallado este viernes en una playa de la localidad castellonense de Peñíscola, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El hallazgo se ha producido durante la mañana de este viernes y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para poder averiguar las causas de la muerte de esta persona.

